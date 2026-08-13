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Crisis migratoria

Vivas denuncia el "máximo riesgo" en Ceuta y exige el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes

El presidente ceutí pide al Gobierno central "desestimar" las solicitudes para obtener el derecho de asilo

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c).

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c). / EP

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EP

Madrid

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la situación en la ciudad autónoma es de "máximo riesgo" para la "convivencia" y "seguridad", y ha pedido al Gobierno central "desestimar" las solicitudes para obtener el derecho de asilo y el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes que atravesaron la frontera durante la crisis migratoria que se produjo el pasado 30 de julio.

"Retorno a Marruecos (...) ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro", ha afirmado Vivas, que no ha obtenido respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la petición de eliminar el asilo, según ha afirmado este jueves en una rueda de prensa. "Es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta".

CEUTA, 13/08/2026.- Vecinos de Ceuta espean la llegada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Delegación del Gobierno de Ceuta donde se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas. EFE/Reduan

Vecinos de Ceuta esperan la llegada de Fernando Grande-Marlaska a la Delegación del Gobierno de Ceuta. / Reduan / EFE

Asimismo, ha calificado dicha medida como "una condición necesaria" para "el presente y para el futuro de Ceuta" y para "desactivar" el uso de la "presión migratoria" como un "arma" con las que "desestabilizar Ceuta".

El presidente de Ceuta ha destacado a Interior que hay que "reforzar" la "visión" de que en Ceuta "no hay posibilidad de obtener asilo" ni de "traslado a la península", para lo que ha pedido desestimar "las solicitudes de asilo desde el inicio del procedimiento" y "desde que se presenta la instancia de solicitud de asilo".

Una posibilidad que, según el presidente ceutí, "se puede conseguir estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África" y "suspender" la "opción del otorgamiento de asilo en nuestra ciudad". Un "tratamiento singular" por la "vulnerabilidad" del territorio a hacer frontera con África.

Imagen de varios jóvenes entrando en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.- EFE/Reduan

Imagen de varios jóvenes entrando en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. / Reduan / EFE

Por otro lado, ha asegurado que, según los cálculos del Ejecutivo de la ciudad autónoma, hay nueve mil personas aún en Ceuta porque en se están dando comidas a 4.500, las asociaciones a otras 3.000 y los centros de menores han aumentado en 500 el número de menores.

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"Si a eso le unimos, el que pueda haber otras personas que no acudan a estos recursos, como calculemos que sean mil, pues aquí estamos hablando por lo menos de nueve mil personas", ha afirmado Vivas.

Fuente: El Periódico

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