El PP ve insuficiente la prórroga de Almaraz y pide que se cancele el cierre de las centrales

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Hasta 2030

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Almaraz gana tres años: el Gobierno autoriza su continuidad hasta 2030

Vista de la central nuclear de Almaraz.

Vista de la central nuclear de Almaraz. / Carlos Criado / Europa Press

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EFE

Madrid

El Partido Popular ha valorado este viernes la decisión del Gobierno de prorrogar hasta junio de 2030 la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, aunque ha puntualizado que no le parece suficiente y que es necesario que se cancele el calendario de cierres de las centrales en España.

"Nos alegramos de esta rectificación del Gobierno", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el que se señala que la decisión del Ejecutivo "no es suficiente".

"Exigimos al Gobierno la cancelación urgente del calendario de cierres, no solo de la planta de Almaraz sino del resto de centrales nucleares en España", apunta el texto.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, una renovación que ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para el PP, esta decisión supone "el reconocimiento del fracaso" de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que "se enmienda" a sí mismo "de tapadillo", con una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente.

Según los populares, esta "mini prórroga" es "un parche" a una gestión "ideologizada" de Sánchez, que va en sentido contrario a los países de la Unión Europea, destaca el comunicado.

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El PP, recuerda el texto, ha reiterado con distintas iniciativas en el Congreso y en el Senado la necesaria defensa de la energía nuclear y su convivencia con otras energías, como las renovables.

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