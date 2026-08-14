Crisis en Ceuta
El presidente de Ceuta y el del Senado reclaman la devolución inmediata de los migrantes y una reforma para evitar otra avalancha
Vivas y Rollán comparecen tras la visita a la ciudad autónoma del presidente de la Cámara Alta
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Madrid
El presidente del Senado, Pedro Rollán, compareció este viernes en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la localidad. Los dos mandatarios del Partido Popular (PP) coincidieron en reclamar tanto una devolución inmediata de los miles de migrantes que permanecen en territorio ceutí como un "nuevo marco normativo" que permita, argumentaron, recuperar la normalidad.
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Fuente: El Periódico
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