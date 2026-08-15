La UDEF detecta que el testaferro de Zapatero realizó "una operación de cobro de divisas transfronteriza" por un importe de 181.037 euros

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detectado que el empresario Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, desarrolló con una de sus empresas “una operación de cobro de divisas transfronteriza” por un importe de 181.037 euros, según consta en un informe de 9 de junio, al que ha tenido acceso este periódico.

Los uniformados informan de que al consultar la información notarial descubrieron la firma Nez Asesores había concedido el 16 de julio de 2024 un préstamo de 200.000 euros a la empresa con domicilio social en Mengíbar (Jaén) Suoli Explotaciones Agrícolas SL, propiedad de un ciudadano de nacionalidad china.

"Estos fondos prestados, podrían tener su origen en una operación de cobro de divisas transfronteriza no identificada inicialmente", apunta la Policía, que informa de que tres meses antes, Nez Asesores llevó a cabo esta operativa por un valor de 181.037 euros procedentes de la mercantil estadounidense TVBM 1998 LLC .

1,3 millones

Asimismo, Nez Asesores recibió una transferencia desde Análisis Relevante y Voli Analítica, otras dos de las sociedades de la trama. En total la mercantil Nez Asesores movió en sus cuentas más de 1,3 millones de euros.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal desvela que José Luis Rodríguez Zapatero ingresó casi medio millón de euros de empresas de capital chino o de empresarios del país asiático radicados en España. En concreto, el propio expresidente del Gobierno recibió, en sus cuentas personales, 208.792 euros de dos mercantiles radicadas en Hong Kong: 159.034 euros en 27 transferencias de la firma Chinalink Asia Holdings Limited y un pago de 49.758 euros de la mercantil Yuewee International Trade Limited.

De la firma Mimo Advisors SL, que se encuentra en disolución y cuyo administrador único era el ciudadano de origen chino Yangjingzi Zhou, recibió otros 104.410 euros. Según informó Vozpópuli, el empresario Du Fangyong, vinculado a esta mercantil, trabajó para la compañía de móviles china Huawei como asesor del responsable en España hasta julio de 2021, Tony Yong Ying, que después fue nombrado vicepresidente de Huawei Europa. Yong Ying es una de las personas que recibían los informes de la firma Análisis Relevante SL, de Julio Martínez Martínez, el "lugarteniente" de Zapatero, según la UDEF.

Las hijas de Zapatero

Asimismo, la empresa de Alba y Laura Zapatero Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ingresó en tres años 74.112 euros de la empresa tecnológica china Huawei Technologies España SL, según consta en un informe de la Agencia Tributaria de 30 de diciembre de 2025.

La multinacional Huawei abonó en 2021 "tres facturas expedidas entre los meses de octubre y diciembre del año 2020 por la entidad Whathefav SL, ascendiendo el importe total facturado a 18.150 euros", según relatan los funcionarios de Hacienda.

Documentación "ficticia" y "testaferros"

La empresa Nez Asesores estaba integrada, explica la UDEF, en la operativa de la red que presuntamente lideraba Zapatero, que elaboraba "documentación ficticia (contratos, facturas, informes)", canalizaba "fondos a través de sociedades sin actividad real" mediante la utilización de testaferros, al mismo tiempo que intervenía de manera directa el expresidente del Gobierno "en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".

"La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y el empresario venezolano Domingo Arnaldo Amaro Chacón confirma que este último es cliente de la red organizada, y que Inteligencia Prospectiva actúa como vehículo de pago de servicios prestados por dicha red. Las comunicaciones intervenidas revelan que Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico (petróleo, oro, compraventa de acciones, operaciones en divisas, rutas de entrega de producto físico por varios millones)", concluye la UDEF.