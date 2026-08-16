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Emergencia migratoria

El PP pide la dimisión de la ministra de Sanidad por la "crisis sanitaria" en Ceuta

Los populares acusan a Mónica García de visitar la ciudad autónoma solo como "photocall" y reclaman que sea Sánchez quien se desplace a la zona

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. / Carlos Pardellas

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Gisela Boada

Barcelona

El PP mantiene la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que interrumpa sus vacaciones y viaje a Ceuta con el objetivo de abordar sobre el terreno la crisis migratoria y establecer, según reclama el partido, un "centro de control único". En declaraciones desde Tarifa (Cádiz), el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que, en lugar de desplazarse Sánchez, sean distintos ministros los que estén visitando la ciudad. A su juicio, esas visitas se asemejan más a un "photocall de agosto" que a la gestión de una crisis. "Muchas visitas y pocas decisiones dos semanas después", ha reprochado.

Coincidiendo con la visita este domingo de la ministra de Sanidad, Mónica García, Bendodo ha elevado además sus críticas contra la gestión sanitaria y ha exigido su dimisión. El dirigente popular sostiene que las urgencias de Ceuta están atendiendo a unas 500 personas diarias, frente a las alrededor de 100 habituales, y responsabiliza directamente al Ministerio, del que depende la asistencia sanitaria en la ciudad autónoma. "Es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad y, evidentemente, no le pido que vaya. Le pido que dimita", ha afirmado.

La existencia de ese "colapso", sin embargo, enfrenta al Ministerio con los representantes de los profesionales sanitarios. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha negado que exista actualmente una situación de colapso y sostiene que la actividad asistencial se mantiene y que el número de atenciones ha descendido respecto al máximo registrado tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) también ha rechazado que el Hospital Universitario esté colapsado.

El diagnóstico del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta es distinto. La organización admite que el sistema ha seguido funcionando, pero advierte de que lo ha hecho gracias a un esfuerzo extraordinario de sus profesionales y rechaza que esa resistencia pueda interpretarse como una situación de normalidad. Los médicos denuncian una fuerte sobrecarga asistencial y recuerdan que ha sido necesario activar un dispositivo especial y reforzar la atención con más de 60 profesionales. El Colegio ha reclamado además una intervención más directa del Ministerio y refuerzos que no dependan de que las plantillas existentes prolonguen o dupliquen sus jornadas. Sindicatos sanitarios también han denunciado agotamiento de las plantillas y problemas de personal tanto en Urgencias como en Atención Primaria y emergencias.

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La ministra se ha desplazado este domingo a Ceuta para conocer de primera mano la situación. Su agenda incluye una reunión con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del INGESA, Isabel Muñoz, además de un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. García tiene previsto visitar posteriormente el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá reuniones con la Junta de Personal y representantes del Colegio de Médicos, antes de encontrarse con organizaciones sociales.

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Fuente: El Periódico

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