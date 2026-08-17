Gobierno
Mónica García y Elma Saiz comparecerán los días 27 y 28 en el Congreso por la crisis migratoria en Ceuta
Ambas ministras ha registrado este lunes en la Cámara Baja sendas peticiones de comparecencia en la Comisión de Sanidad
EFE
La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerán en el Congreso, a petición propia, el día 27 y el día 28, respectivamente, para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta.
Ambas ministras ha registrado este lunes en la Cámara Baja sendas peticiones de comparecencia en la Comisión de Sanidad, han informado a EFE fuentes de Sanidad y de Inmigración.
Sáiz y García se suman así a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, que ya solicitaron comparecer a finales de agosto ante la Cámara Baja.
Los tres últimos han sido citados además para comparecer ante en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría, pero el Gobierno ya ha anunciado que solo lo harán ante el Congreso.
Precisamente los populares han presentado esta mañana una solicitud de convocatoria urgente de la Diputación Permanente para debatir la comparecencia de García, de Saiz y de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.
García, según ha señalado el PP, debe dar explicaciones sobre la situación sanitaria que vive Ceuta, las medidas que ha adoptado y el porqué "de su ausencia durante dieciséis días".
Saiz debe dar cuenta de las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno y del impacto que las decisiones adoptadas en esta materia, incluida la regularización extraordinaria, han tenido sobre la gestión de la inmigración irregular.
Mientras que Rego debe hablar sobre el impacto derivado de la emergencia migratoria producida en Ceuta en relación con todas las personas menores de edad que allí se encuentran, según el PP.
Fuente: El Periódico
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