Así son los campamentos de migrantes en Ceuta: módulos militares con literas, agua potable y zonas segregadas para ordenar la crisis de acogida

Dos semanas después del masivo cruce fronterizo que desbordó la capacidad asistencial de Ceuta, el Ejecutivo central y la Ciudad Autónoma han comenzado a levantar sobre el terreno una red de campamentos de emergencia para dar cobijo provisional a las miles de personas que aún pernoctan al raso. Bajo la denominación oficial de "espacios de atención humanitaria", estas infraestructuras temporales están diseñadas para ofrecer cobijo inmediato, asistencia médica y orden a unas 1.500 personas, con el objetivo de aliviar la saturación de los recursos habituales como el CETI y los asentamientos informales esparcidos por playas y montes. No obstante, no ha trascendido la fecha en la que estos centros empezarán a estar disponibles.

La situación, de máxima emergencia, se ha agravado durante las últimas horas con el inicio de una huelga de hambre para pedir asilo en España por parte de más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín. "No queremos ningún problema, solo salir de aquí", ha asegurado. Además, muchos de los inmigrantes marroquíes se preguntan por qué otros migrantes tunecinos, yemeníes o subsaharianos pueden acceder más facilmente al asilo. Ha avanzado que no quieren "molestar" a los ciudadanos de Ceuta, especialmente cuando los niños regresen al colegio en las próximas semanas, y esperan que antes de ese momento su situación pueda estar resuelta.

Aunque construyeron chozas en las que están instalados en la playa del Trampolín, los inmigrantes soportan altas temperaturas durante el día y frío durante la noche, según han asegurado, por lo que los campamentos suponen una alternativa al hacinamiento.

Cuatro ubicaciones

Para evitar concentrar a toda la población en un único punto y responder a los acuerdos alcanzados entre ambas administraciones, el dispositivo se ha repartido en cuatro enclaves estratégicos de la ciudad autónoma. El centro logístico más avanzado es la explanada del Embolsamiento de Loma Colmenar, un terreno cedido por la administración local que habitualmente sirve como zona de espera para los vehículos que cruzan la frontera. Los otros tres puntos, gestionados por el Estado, se ubican en las instalaciones de La Hípica —muy próximas al CETI—, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y la zona conocida como El Guano.

Por ejemplo, el gran espacio que constituye el parking del Embolsamiento en la Loma Colmenar, a un lado de la carretera que conduce a la frontera de El Tarajal, donde murieron al menos 141 personas, es una zona que se diseñó para ordenar el tráfico que pretende cruzar a Marruecos. Las duchas instaladas se sumarán a los baños con los que cuenta ya este gran aparcamiento, que tiene también una gran carpa con mesas para comer.

El montaje de las instalaciones corre a cargo del Ejército en colaboración con los servicios humanitarios. En conjunto, los campamentos sumarán alrededor de 40 tiendas militares equipadas con literas a dos alturas para optimizar el espacio. Los recintos disponen de acceso a agua potable, áreas de duchas de campaña y bloques de aseos. Para velar por la seguridad y la protección de los perfiles más vulnerables, los espacios están estrictamente sectorizados, de modo que las mujeres y las niñas permanecen alojadas en módulos totalmente separados de las áreas destinadas a los hombres adultos.

Además de brindar un techo provisional, el objetivo prioritario de estos campamentos es establecer un control sanitario eficaz que garantice la atención básica y evite el colapso de la red de urgencias local. En paralelo a la estancia de los adultos, la gestión de las menores no acompañadas se está canalizando hacia dos naves industriales reformadas en polígonos de la ciudad, habilitadas con 500 plazas en literas para ofrecer un entorno más protegido a las adolescentes.

Sostén logístico y gabinete de crisis en La Moncloa

El sostenimiento diario de esta infraestructura humanitaria se apoya en una declaración de emergencia de 6,5 millones de euros promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cual ha permitido a Cruz Roja desplegar un operativo sociosanitario sin precedentes que distribuye más de 4.000 kits de alimentación diarios. La activación de estos cuatro campamentos de urgencia fue coordinada en un gabinete de crisis telemático presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a siete de sus ministros —incluyendo las carteras de Defensa, Interior, Inclusión y Exteriores— con el fin de acelerar la respuesta logística y desbloquear el conflicto institucional abierto sobre la gestión del flujo migratorio.