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Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta

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EFE

Ceuta

Los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta ya han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Las labores se indicaron con el objetivo de que este dispositivo quedara habilitado lo antes posible para comenzar a recibir a los migrantes ante la presión que soportan actualmente los recursos de acogida de la ciudad autónoma.

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta / efe

Este espacio forma parte del dispositivo extraordinario anunciado por Saiz, que prevé la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas repartidas en varios puntos de Ceuta. Entre los emplazamientos figuran también las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano, además de la zona de Loma Colmenar cedida por la ciudad autónoma.

La previsión es que, una vez iniciada esta primera actuación, los trabajos se aceleren en el resto de ubicaciones para que queden acondicionadas progresivamente y puedan acoger al mayor número posible de personas a lo largo de esta semana y la próxima.

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La puesta en marcha de estos dispositivos pretende aliviar la saturación de los recursos existentes, especialmente el CETI y los espacios ocupados por migrantes en distintos puntos de la ciudad, dentro de la respuesta extraordinaria que el Gobierno central ha activado ante la actual presión migratoria.

Fuente: El Periódico

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