Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de inmigrantes inician una huelga de hambre para pedir asilo

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta Los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta ya han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Lee aquí la noticia completa.

Mónica García y Elma Saiz comparecerán los días 27 y 28 en el Congreso por la crisis migratoria en Ceuta La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerán en el Congreso, a petición propia, el día 27 y el día 28, respectivamente, para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta. Noticia completa

Detectados una decena de casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta Alrededor de una decena de militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad han resultado contagiados de sarna, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa, que han señalado que los casos no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado en un comunicado de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta Los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta ya han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las labores se han iniciado con el objetivo de que este dispositivo pueda quedar operativo en las próximas horas para comenzar a recibir a los migrantes ante la presión que soportan actualmente los recursos de acogida de la ciudad autónoma.

Más de un centenar de inmigrantes de la playa del Trampolín inician una huelga de hambre Más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta, tras atravesar la frontera de Marruecos el pasado 30 de julio han iniciado una huelga de hambre para pedir asilo en España y han asegurado que solo buscan "una vida buena". Uno de estos inmigrantes, Youssef, de unos 40 años, ha explicado a EFE que comenzaron la huelga de hambre este domingo y que su reivindicación es salir de la situación en la que se encuentran desde hace 18 días en esta zona de la ciudad autónoma.

El PP se reúne mañana en Ceuta con asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y Policía La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, se reúne este martes en Ceuta con representantes de asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Antes del encuentro, que tendrá lugar en la sede del partido en la ciudad autónoma a las 13:00 horas, Gamarra mantendrá una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Posteriormente, ya por la tarde, ambos comparecerán ante los medios de comunicación.

Sanidad asegura que Ceuta tiene los recursos necesarios para atender el aumento de demanda El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha asegurado este lunes que, en estos momentos, Ceuta cuenta con los recursos necesarios para atender el aumento de la demanda asistencial derivada de la crisis migratoria, que sigue sin repercutir en la atención sanitaria a los ceutíes. Así lo asegura la entidad dependiente del Ministerio de Sanidad en el último balance sobre el dispositivo asistencial del área sanitaria de Ceuta, que entre las 9:00 horas de ayer y las 9:00 horas de este lunes ha atendido a 205 personas migrantes, "sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí".

Vox pide desclasificar los informes del CNI sobre Marruecos y Ceuta Vox ha pedido este lunes al Gobierno que desclasifique los informes del CNI relacionados con Marruecos y la crisis migratoria en Ceuta y también las conversaciones mantenidas con Rabat. En un vídeo remitido a los medios, el senador de Vox Javier Alonso insiste en la necesidad de militarizar de forma permanente la frontera y exige el retorno de todo adulto sin derecho a permanecer en Ceuta, así como la identificación y el retorno asistido de los menores conforme al acuerdo de 2007. A su juicio, Marruecos debería asumir todos los costes ocasionados por la entrada irregular de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, desde los policiales a los sanitarios.

El PP reclama al Gobierno un mando único en Ceuta y acusa a Sánchez de haber dejado "sola" a la ciudad autónoma El Partido Popular (PP) cerró filas este lunes con el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, quien había elevado el tono previamente y amenazado con acudir al Poder Judicial por no sentirse defendido por el Gobierno central, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la ciudad autónoma española del continente africano. (Seguir leyendo)