Alcalde de Barbate (Cádiz) denuncia actos vandálicos contra su vehículo y apunta a alguien vinculado al PSOE

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha denunciado ante la Guardia Civil de Cádiz una serie de actos vandálicos cometidos contra su vehículo, como arañazos en la carrocería, pintadas en la luna delantera y en las matrículas del coche o la rotura de los limpiacristales, señalando a una persona vinculada al PSOE como sospechosa de perpetrar estos hechos.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa en un delito de daños en vehículo ocurrida en junio de este año, al aparecer la matrícula trasera tapada con pintura negra, quedando esta ilegible.

Así, se detalla que este no ha sido el único acto vandálico contra su vehículo, al apuntar el denunciante a otros episodios similares, y mostrando su sospecha sobre esta persona de la localidad con la que ha tenido "una serie de discrepancias" por temas locales, sobre los que la persona sospechosa habría hecho "reproches y ataques" hacia la gestión municipal.

Para argumentar su sospecha, en la denuncia el alcalde señala que su vehículo ha sufrido todos estos daños en un aparcamiento exterior próximo al lugar que frecuenta esta persona, coincidiendo todos estos episodios con momentos en los que estaba en la zona.

Un sospechoso del entorno del PSOE

En una comparecencia posterior, Miguel Molina ha explicado que estos ataques se han venido produciendo también en los automóviles de otros concejales de su gobierno --de Andalucía Por Sí y PP--, además de en diferentes edificios municipales, y ha incidido en que durante todo este tiempo ha tenido la "sospecha" sobre esta persona, que "posiblemente ya estén confirmadas", situándolo directamente en el entorno del PSOE.

"Quería dejar que la justicia actuase pero como me están llamando --los medios de comunicación--, tengo que decir que efectivamente parece ser que es una persona vinculada a un partido político de la oposición, en concreto al Partido Socialista, no sabemos si en calidad de militante o de simpatizante, pero sí es cierto que es una persona que ha estado siempre arraigada al Partido Socialista", ha manifestado.

Además, ha advertido que desde que puso la denuncia en junio, en la que incluyó el nombre de la persona de la que sospechaba como posible responsable, "dejan de ocurrir curiosamente este tipo de actos vandálicos", por lo que ha dado a entender que ya habrá sido notificado por parte de la investigación que lleva el caso.

Ante esta situación, Molina ha pedido al PSOE que, si se verifican los hechos denunciados, "condene estos actos" y "ponga coto a este tipo de personas", al considerar que "no pueden tener cabida en ningún tipo de organismo que se precie" de la localidad barbateña.

Con el fin de esclarecer los hechos, ha señalado que se han solicitado las grabaciones de cámaras de seguridad para aportar vídeos que muestren cómo se realizaron los daños denunciados ante la Guardia Civil, todo ello con el objetivo de "vincular" estas pruebas gráficas a los perjuicios sufridos por los miembros del gobierno local desde antes del mes de junio hasta la actualidad.

Según ha dicho, las declaraciones y los vídeos correspondientes permitirán aclarar la identidad del responsable o responsables de estos incidentes.

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Para finalizar, ha asegurado que su equipo de gobierno, integrado por Andalucía por Sí y el Partido Popular, no dará "ningún tipo de cobertura a este tipo de personas". "Nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad de siempre, con el mismo trabajo de siempre y buscando el beneficio de nuestro pueblo por el interés general", ha afirmado.