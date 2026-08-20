Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Bruselas exige a España proteger a los menores migrantes de Ceuta y pide la devolución de "todos" los irregulares

La Comisión sigue sin recibir una solicitud de ayuda o de fondos del Gobierno para ayudar a manejar la crisis migratoria

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Bruselas

La Comisión Europea ha afirmado este jueves que España tiene el "deber" de garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que cruzaron a Ceuta, al tiempo que ha insistido en su "clara expectativa" de que todos los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma sean devueltos a Marruecos.

"Debe garantizarse la protección de los menores vulnerables. Y esto es, por supuesto, un deber del Estado, en este caso de las autoridades españolas, garantizarlo", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz del Ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

Así lo ha hecho al ser preguntado por el anuncio del Gobierno español de llevar a la península a 500 niñas menores de edad, una información que, como ha confirmado Lammert, la Comisión ha conocido a través de "informaciones publicadas en los medios", mientras esperan "recibir más información" de las autoridades españolas "sobre sus planes".

En este sentido, el portavoz comunitario ha reiterado la "clara expectativa" de que "todos los migrantes que han entrado de forma ilegal a Ceuta sean devueltos a Marruecos", lo que incluye también a los menores migrantes.

"La Comisión está trabajando intensamente, tanto con España como con Marruecos, para ayudar a lograr su retorno a Marruecos con pleno respeto del Derecho de la UE y del Derecho Internacional", ha añadido Lammert, subrayando la necesidad de que "los retornos se produzcan de forma efectiva".

También ha mencionado la importancia de que Ceuta cuente con controles fronterizos reforzados. "Necesitamos ver que esto suceda. Los Estados miembro también piden ver que esto suceda", ha agregado, ofreciendo nuevamente al apoyo a Madrid y a Rabat para garantizar que la frontera sea más sólida.

"Todavía" no han recibido solicitud de ayuda de España

En otro orden de cosas, cuestionado sobre si la Comisión ha recibido alguna solicitud de asistencia de España en relación con Ceuta, el Ejecutivo comunitario ha respondido que está "trabajando estrechamente" con el Gobierno español "para ayudarles a finalizar su solicitud".

Noticias relacionadas y más

"Todavía no hemos recibido una solicitud definitiva", ha añadido el portavoz de Asuntos Internos de la Comisión, aludiendo a la ayuda ofrecida a España como fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para financiar la acogida y la asistencia de migrantes que continúan en Ceuta, o refuerzos de recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
  2. Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
  3. Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
  4. Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
  5. Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
  6. Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: 'Tienen el mejor arroz con pitu
  7. Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
  8. Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo

Gijón se prepara para un Hípico de altura internacional: 94 jinetes y amazonas de 16 países, 260 caballos y cuatro pruebas para el ranking mundial

Gijón se prepara para un Hípico de altura internacional: 94 jinetes y amazonas de 16 países, 260 caballos y cuatro pruebas para el ranking mundial

La línea trazada del autogobierno asturiano

La línea trazada del autogobierno asturiano

Asturias reconoce su cultura tradicional: subvenciones de 200.000 euros y premios para los difusores del patrimonio

Asturias reconoce su cultura tradicional: subvenciones de 200.000 euros y premios para los difusores del patrimonio

Los ritmos de los cuatro continentes siguen llenado las calles de Avilés

La Banda de Gaites de Corvera abre una nueva frontera para el folclore asturiano con su debut en Cerdeña

La Banda de Gaites de Corvera abre una nueva frontera para el folclore asturiano con su debut en Cerdeña

La inesperada razón por la que Ana Obregón podría estar preparando su mudanza a Asturias: "Me encanta el norte y buscaré algo fresquito"

La inesperada razón por la que Ana Obregón podría estar preparando su mudanza a Asturias: "Me encanta el norte y buscaré algo fresquito"

Dos nuevas unidades en el HUCA: una potenciará estudios clínicos y tratamientos experimentales, y la otra mejorará la atención integral a niños con enfermedades raras

Dos nuevas unidades en el HUCA: una potenciará estudios clínicos y tratamientos experimentales, y la otra mejorará la atención integral a niños con enfermedades raras

Últimas semanas para presentar candidaturas a los premios Pozu Fortuna de Mieres

Últimas semanas para presentar candidaturas a los premios Pozu Fortuna de Mieres
Tracking Pixel Contents