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Crisis migratoria

El Gobierno deriva a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta a Extremadura

Dos llegaron a la comunidad la semana pasada y los otros dos este martes, aunque todos habían entrado en España antes de la crisis migratoria de finales de julio

Guardiola afirma que Extremadura "siempre cumplirá la ley" pero insiste en que el objetivo prioritario debe ser que vuelvan con sus familias

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, el pasado 10 de agosto.

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta, el pasado 10 de agosto. / Juntaex

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Rocío Entonado Arias

Mérida

Extremadura ha acogido en los últimos días a cuatro menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno, dos de ellos llegaron a la comunidad el pasado 12 de agosto y los otros dos lo hicieron este martes, y todos habían entrado en España antes de la crisis migratoria de finales de julio. Su traslado a Extremadura, por tanto, no formaría parte de la respuesta anunciada para atender a quienes accedieron a la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio.

El Ejecutivo autonómico no ha precisado los recursos en los que han sido atendidos y de hecho, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha pedido al Gobierno central que trabaje para que los menores no acompañados que llegaron a Ceuta puedan reunirse con sus familias.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, además de tener presencia en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria, a esta invasión que ha sufrido una ciudad española como es Ceuta, es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario", ha manifestado Guardiola.

Fotogalería | Comparecencia de Guardiola en el Cecopi de Las Hurdes

Fotogalería | Comparecencia de Guardiola en el Cecopi de Las Hurdes / Toni Gudiel

La presidenta extremeña ha considerado que el regreso con sus familias es "lo lógico y lo normal". Preguntada por la posibilidad de que alrededor de 500 menores sean trasladados desde Ceuta a la península después de la crisis de julio, ha afirmado que el Gobierno central todavía no se ha dirigido a la Junta. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros", ha asegurado. No obstante, ha garantizado que Extremadura cumplirá la normativa: "Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad. Siempre".

Un reparto "equitativo" entre comunidades

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha defendido este jueves el traslado urgente de 500 menores desde Ceuta a diferentes puntos de la península mediante un procedimiento "más ágil". También ha asegurado que la distribución será "equitativa" entre las comunidades autónomas.

Pérez Correa ha explicado en una entrevista en la Cadena SER que parte de las plazas utilizadas para acoger a menores procedentes de Canarias solicitantes de asilo podrían destinarse ahora a las llegadas desde Ceuta. El resto de las derivaciones se realizaría hacia dispositivos gestionados por entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión y con la ciudad autónoma.

El secretario de Estado ha puesto el foco especialmente en la situación de niñas en extrema vulnerabilidad, entre ellas algunas de 10 y 11 años, y ha justificado la urgencia de los traslados por los riesgos que afrontan quienes permanecen en la calle.

Sobre las derivaciones realizadas recientemente a comunidades como Extremadura, ha advertido de que la legislación se cumplirá en todo el territorio y ha recordado la colaboración existente con la Fiscalía de Menores. También ha diferenciado entre el rechazo político expresado por algunos gobiernos autonómicos y la actuación de sus servicios de protección, que, según ha señalado, están colaborando "de manera magnífica".

Nuevos recursos temporales en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado, por su parte, que "en los próximos días" se activarán nuevos recursos temporales de acogida en Ceuta.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio ha habilitado hasta ahora 1.800 plazas en Loma Margarita y El Embolsamiento, que se ampliarán progresivamente conforme terminen los trabajos de adecuación de otros emplazamientos. "Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad", ha afirmado Saiz.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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