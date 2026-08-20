Crisis migratoria
Realojan a 1.800 migrantes que duermen en la playa de Ceuta a los espacios temporales de acogida
Con esta medida, se proporciona a estas personas una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa
EFE
El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente.
El traslado a estas instalaciones se está realizando desde primeras hora de este jueves de manera voluntaria en el marco de un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las fuentes han informado de la habilitación temporal de los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, que serán ampliados progresivamente conforme finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos.
El objetivo prioritario de esta actuación es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar" tras la entrada masiva en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.
Con esta medida, se les proporciona una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.
El Ejecutivo ofrece así la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras" en el marco de un dispositivo cuyo objetivo es "garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura", añaden las fuentes.
Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno, en colaboración con entidades del tercer sector, como Engloba o ACCEM, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma.
Hace unos días la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz no descartó que se ampliasen a 4.000 las nuevas plazas que se podrían habilitar con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado.
Fuente: El Periódico
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