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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

Moreno se reúne este jueves con Vivas en Ceuta, primer presidente autonómico en acudir tras la crisis migratoria

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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