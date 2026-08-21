El Gobierno concretará a Ceuta su propuesta para trasladar a 500 niñas a la Península en las "próximas semanas"

El plan del Gobierno para trasladar a cerca de 500 niñas desde Ceuta a la península para derivarla a recursos de acogida de ONG sigue en el aire. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha dicho que es "factible" llevarlo a cabo "en un plazo de pocas semanas" y que "solo falta la voluntad de Ceuta" para poder realizarlo. En este punto, ha aclarado que le presentarán una propuesta concreta al Gobierno de la ciudad autónoma en el que se detalle qué niñas serán derivadas a la Península.

"En el campo de la infancia estamos en una situación de absoluta anormalidad" que, según ha dicho, hay que solventar "de manera urgente" con medidas, entre ellas, el traslado de 500 niñas a la Península. Al ser preguntado por las críticas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre la falta de un plan concreto para el envío de las menores, que seguirán bajo la tutela de la ciudad autónoma, Pérez Correa ha dicho que "si lo que quiere el gobierno de Ceuta es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener".

Así, ha recalcado que el plan que enviarán a Vivas incluirá "el expediente y visado de cada niña con la que ya está trabajando la ciudad". "Tenemos que hacer la propuesta concreta, tendremos que buscar qué perfiles son los que están en mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, son las que deben ser las prioritarias", ha insistido antes de señalar que las situaciones de "hacinamiento" con un "peligro especial para las niñas". "Creo que es factible decir que si nos arremangamos todos somos capaces en un plazo de pocas semanas tener estas niñas en recursos especializados", ha añadido.

"Solo falta la voluntad de Ceuta, que yo sí creo, por lo que hemos hablado con la ciudad, con su área de menores, con su consejero de Presidencia. Es una opción de las que de las que tenemos encima de la mesa", ha incidido, antes de apuntar que el Gobierno ceutí conoce la generalidad del plan, pero que falta aterrizar la propuesta con datos concretos.

Críticas populares

Las críticas por esa falta de información han llegado también por parte de la dirección del PP. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de los populares, Juan Bravo, ha reprochado al Gobierno que no haya contactado con el PP ante la crisis de Ceuta y que haya dejado "solo" al presidente de la ciudad autónoma. En declaraciones a la Cope, ha sostenido que el Ejecutivo es quien "debe tener respuestas" y ha contrapuesto su falta de soluciones con las propuestas del PP, entre ellas el plan de reactivación económica para Ceuta anunciado por Alberto Núñez Feijóo, dotado con 650 millones de euros en seis años.

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Bravo también ha criticado que el Gobierno no llame al PP ni "quiera un plan", pese a que su formación ha colaborado en asuntos como la dana o los aranceles de Estados Unidos. "Quizá el Gobierno está más en la imagen", ha señalado, antes de censurar que Pedro Sánchez esté de "vacaciones" y que se haya desalojado "una playa que ha vuelto a ser invadida". Además, ha cuestionado por qué los inmigrantes que entraron irregularmente desde Marruecos aún no han sido devueltos, pese a las posiciones expresadas por la Unión Europea, Marruecos y los ministros José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska.