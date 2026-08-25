Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Ejecutivo destinará 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados en Ceuta, además de otras medidas urgentes

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros celebra su primera reunión este martes con la mira puesta en las medidas urgentes en Ceuta, entre ellas un mando único ante la crisis migratoria, y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones.

Tras el parón estival del verano, sobre la mesa del Consejo de Ministros estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria, como anunció este lunes el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Asimismo, entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

Previo al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Estas medidas se suman a las anunciadas por Cuerpo tras reunirse con el presidente de Ceuta y anunciar una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el Consejo de Ministros incluirá nuevas zonas catastróficas tras declarar a finales de julio 211 enclaves afectados por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, principalmente a causa de los incendios forestales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de estor plisado para ventanas más barato del mercado: montaje sin obra y perfecto para oscurecer la habitación
  3. El asturiano que alcanza la cima en la Universidad de Oxford: "Es una pena que en España no se esté aprendiendo de los éxitos de otros países"
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
  5. Alarma en Oviedo: un desprendimiento obliga a bomberos y policía a intervenir en una conocida iglesia
  6. Los treinta candidatos de este año a ser 'Pueblo Ejemplar de Asturias': una dotación de 40.000 euros y el 'premio gordo' de recibir la visita de la Familia Real
  7. El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
  8. Manolo Taibo, avilesino, experto en accidentes de montaña: 'La prudencia como actitud está muy bien, pero si la convertimos en técnica y estrategia, entonces seremos personas más seguras

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Huerna, bajo la lupa: la Fiscalía de Asturias investiga si cobrar el peaje pese a las obras es legal

El Huerna, bajo la lupa: la Fiscalía de Asturias investiga si cobrar el peaje pese a las obras es legal

El Principado busca "otras ubicaciones" al centro de menores: Florida 32 "está señalado"

El Principado busca "otras ubicaciones" al centro de menores: Florida 32 "está señalado"

Mejoras de accesibilidad en este céntrico paseo de Gijón: se retranqueará una valla para facilitar el paso

Mejoras de accesibilidad en este céntrico paseo de Gijón: se retranqueará una valla para facilitar el paso

El mercado de habitaciones de Avilés se calienta con la llegada de los universitarios

El mercado de habitaciones de Avilés se calienta con la llegada de los universitarios

Grado tendrá una nueva "Recreación peregrina": será el 26 de septiembre en El Fresno y la organización avanza "muchas sorpresas"

Grado tendrá una nueva "Recreación peregrina": será el 26 de septiembre en El Fresno y la organización avanza "muchas sorpresas"

La estación de tren de Villabona, en Llanera, completa su transformación con la entrada en servicio de los ascensores

La estación de tren de Villabona, en Llanera, completa su transformación con la entrada en servicio de los ascensores

El llamativo protagonismo de los asturianos en el extranjero de cara a las próximas elecciones: los electores del exterior suben en 20.000 desde 2023, el 15,7% más

El llamativo protagonismo de los asturianos en el extranjero de cara a las próximas elecciones: los electores del exterior suben en 20.000 desde 2023, el 15,7% más
Tracking Pixel Contents