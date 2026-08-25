Crisis migratoria
Junts amenaza con no apoyar ninguna votación de Sánchez si Cataluña acoge menores de Ceuta
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Feijóo exprime la "tardanza" de Sánchez en expulsar a los migrantes y Ceuta y abona el "riesgo sanitario"
Gisela Boada
"Catalunya quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un solo voto nuestro". Con esta advertencia, la presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado que Catalunya participe en el posible reparto de menores migrantes llegados a Ceuta que el Ejecutivo quiere abordar este jueves con las comunidades autónomas y para el que Junts no tiene voto.
La formación de Carles Puigdemont sostiene que Catalunya ya soporta una elevada presión sobre su sistema de acogida y que no puede asumir más menores sin recursos adicionales. En un mensaje publicado en X, Nogueras acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "incapaz de controlar sus fronteras" y de pretender trasladar después las consecuencias de su gestión a las autonomías. "La solidaridad sin recursos no es solidaridad. Es irresponsabilidad", sostiene.
La dirigente enmarca la situación de Ceuta en un problema más amplio de política migratoria y reprocha al Ejecutivo que impulse decisiones "de manera unilateral" -pone de ejemplo al regularización extraordinaria de migrantes- para después reclamar solidaridad a los territorios. Junts insiste en que su posición "no va contra los menores", sino contra lo que considera una "gestión deficiente del Estado" y una falta de financiación suficiente para atenderlos en condiciones.
Nogueras recuerda además que hace un año Junts logró pactar con el PSOE que el esfuerzo previo de acogida de cada comunidad se tuviera en cuenta en el reparto de menores procedentes de Canarias. Ese criterio permitió reducir la cuota correspondiente a Catalunya y la formación reclama ahora que se mantenga ante cualquier nueva redistribución vinculada a Ceuta. El mensaje también supone críticas a ERC y Salvador Illa, a quienes Junts acusa de no utilizar su peso político para impedir que Catalunya asuma nuevas cargas. Los posconvergentes reprochan al president de la Generalitat que "no se plante" ante Moncloa y a los republicanos que "no hagan valer" sus votos en el Congreso.
Junts, que ya rompió hace poco menos de un año el pacto de investidura con el PSOE por los "incumplimientos" ha mantenido sus votos en el Congreso cuando han considerado que los asuntos beneficiaban a Catalunya, pues sus apoyos son necesarios para que el bloque de investidura saque adelante las iniciativas del Gobierno.
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Fuente: El Periódico
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