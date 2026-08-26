Alejandro Hamlyn, el empresario fugado cuya grabación destapó el caso Leire

En la Audiencia Nacional se investigan decenas de causas de fraude de hidrocarburos. Son tantas que la atención mediática rara vez recae en ella, salvo que su principal imputado destaque por otro motivo. Ocurrió con Víctor de Aldama, por su contribución a la condena del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, y también ha ocurrido con Alejandro Hamlyn, que participó en la reunión, cuya grabación destapó las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para desacreditar a fiscales y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban causas contra el PSOE.

Para entonces, en febrero de 2025, Hamlyn, a diferencia de Aldama, ya había huido y se encontraba en Abu Dabi, donde ha sido detenido por orden de la Audiencia Nacional por otro procedimiento, este relacionado con el presunto pago a un policía a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringida y que fue remitido por el antiguo Juzgado Central de Instrucción número 1 al número 36 de los de Instrucción de Madrid.

Su marcha obedecía al fraude de 154 millones de euros que había cometido con su empresa: Hafesa, una de las grandes compañías de comercialización y distribución de productos petrolíferos en España. En noviembre del año pasado fue condenada por defraudar a Hacienda con el IVA, pero su dueño no pudo serlo, porque había huido, una circunstancia que no ha impedido a la compañía tratar de volver a remontar el vuelto con una nueva marca comercial: Haxx, con la que desarrollará sus negocios de almacenamiento y distribución de combustibles y también de su red de gasolineras.

Contar "un 0,1%"

Cuando el empresario nacido en Getxo hace 43 años sea extraditado a España -para lo que, en el mejor de los casos, aún quedan meses- también tendrá que responder por ese juicio que prefirió eludir sin ocultar que estaba en Emiratos Árabes. Fue desde allí donde participó en la reunión en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la que se dieron a conocer los manejos de Leire Díez.

En el encuentro, Hamlyn les aseguró haber contado "un 0,1 por ciento", cuando el abogado le pidió datos concretos sobre el teniente coronel de la Guardia Civil al frente de la UCO, Antonio Balas, con un "a ver, nivel político, ¿qué tienes de nivel político?". Para Leire Díez, su interlocutor es "una víctima de la camorra, pero de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Que es así, sabíamos que había cosas mucho más bestias".

Durante la conversación, se le da a entender a Hamlyn que podría conseguir un "papelito" con el que conseguir beneficios en los procedimientos que tiene abiertos a cambio de entregar a Teijelo y Díez otros "papelitos" con la información que a ellos pudiera interesarles. En este punto el abogado le dice que no debe hablar "ni con la Guardia Civil ni con Fiscalía o con fiscales" que ellos no le digan "con el nombre concreto". También hablan de que Teijelo debe ser el interlocutor porque Díez jamás pone "un zorro a cuidar las gallinas".