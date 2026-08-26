El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

Cuando va camino de cumplirse el primer mes desde la llegada masiva de personas a Ceuta desde el país vecino, la sociedad de la ciudad autónoma da muestras de no poder aguantar más la situación antes las miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas que siguen en territorio español.

Y el choque público de versiones sobre la información del Gobierno entre los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska animó al estallido social y la población se echó a la calle. En la jornada del martes se sucedieron varias momentos de protestas contra la actuación del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez en esta crisis y, además de pedir la dimisión del presidente como ya le reclamaron a la cara cuando visitó la ciudad el 31 de julio, la sociedad ceutí clamó contra el delegado del Gobierno en la ciudad e incluso contra el ministro Ángel Víctor Torres nada más pisar Ceuta como cabeza visible del 'mando único' para encauzar la crisis.

Aunque las dimisiones de Sánchez y del delegado Miguel Ángel Pérez Triano llevan pidiendose "desde primer día y ya con lo que ha dicho hoy la Robles, está la gente que de traidor no lo bajan", trasladan a EL PERIÓDICO representantes públicos de la ciudad. "Han mentido tanto que ya la gente no les cree", es una reflexión que comparten con esta redacción varios ciudadanos ceutíes.

Todo responde al cruce de Robles y Marlaska en el que la ministra asegura que el CNI alertó y el titular de Interior niega que hubiera "ningún informe" alguno que vislumbrase lo que ocurrió el 30 de julio cuando miles de personas- se estiman más de 70.000- adentraron en la ciudad autónoma.

Con la premisa, apuntan desde Ceuta, de que "la gente de aquí si tienen que creer a alguien va a ser a Margarita mil veces antes que a Marlaska", la indignación por "lo sabían y no hiceron nada" derivó en las prostestas por toda la ciudad y, así, una marcha de centenares de personas cruzó de punta a punta la ciudad "aplaudiendo la labor de los militares y policías" y gritando "invasores expulsión".

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"Pasan los días y hay más ansiedad y menos soluciones!!", "más inseguridad" y "más hartura" por lo que "todo lo que no sea echarlos" va a provocar el "caos" en la ciudad. Ceuta está "limitada geográficamente" y "en medios" y en la calle, comparten ciudadanos ceutíes, hay riesgo de que se convierta en un "campamento" para migrantes que haga "inviable" la vida como la entendían hasta ese mes de agosto. "O hay solución ya o se va a liar", alertan vecinos demandantes de medidas más allás de centros de acogida para los migrantes que no piensan salir voluntariamente de la Ceuta.