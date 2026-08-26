La oposición y los socios del PSOE reprochan a Sánchez llegar "tarde" a dar explicaciones al Congreso

Como cada agosto, el Congreso de los Diputados celebró este miércoles una larga sesión de su Diputación Permanente en la Sala Constitucional, que estuvo dirigida por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Una suerte de versión reducida del pleno parlamentario en la que se debatieron varias solicitudes de comparecencia del Gobierno realizadas por la oposición, entre ellas la del mismo presidente Pedro Sánchez, para que ofrezca explicaciones sobre la crisis de este verano en Ceuta tras la avalancha migratoria de los últimos días de julio. Finalmente, el jefe del Ejecutivo comparecerá en el pleno la próxima semana, en concreto el jueves 3 de septiembre, tal y como decidió la Junta de Portavoces en su reunión ordinaria previa a la sesión de la citada Diputación Permanente, y no el día 9, como había barajado Moncloa.

Sobre la mesa estaba la petición del Partido Popular (PP) de que la comparecencia de Sánchez se produjera de manera inmediata, antes del periodo ordinario de sesiones. Esto último, traducido a hechos, hubiera supuesto la comparecencia del jefe del Ejecutivo esta misma semana, última del mes de agosto. Para ello, naturalmente, la mayoría parlamentaria representada (con votos ponderados) en la Diputación Permanente tendría que haberlo aprobado, algo que antes de celebrarse la sesión parecía una posibilidad cierta. Más aún después de que Sumar, el socio de coalición del PSOE, dijese que la comparecencia de Sánchez ya llegaba "tarde", como expresó el portavoz adjunto de esa formación, y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien incluso acusó a los socialistas de padecer un particular "síndrome de Estocolmo" con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

Fuentes del Grupo Popular aseguran de manera tajante que la votación el Gobierno "la tenía perdida", y de ahí la solución de ofrecer la comparecencia el jueves de la semana que viene. La propia portavoz del primer partido de la oposición, Ester Muñoz, fue clara al respecto, tanto en declaraciones a los medios antes de la Diputación Permanente como en la propia sesión parlamentaria. "Hemos sabido que varios grupos parlamentarios estaban dispuestos a apoyar la petición de comparecencia de Pedro Sánchez antes del periodo ordinario de sesiones, y eso ha hecho que hoy por la mañana dijeran que Sánchez iba a venir el día 9 y luego dijeran que el día 3", explicó la portavoz parlamentaria del PP.

Además del descontento en Sumar, se suma el de Podemos o los grupos nacionalistas catalanes y vascos. Fuentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) insisten en que lo lógico es que Sánchez hubiera comparecido antes que nadie, y no después de las comparecencias de varios ministros que se están produciendo esta misma semana en las distintas comisiones parlamentarias, la primera la de la titular de Defensa, Margarita Robles, este martes. Todo ello, precisan los peneuvistas, "sin esperar a los plenos ordinarios del mes de septiembre, pero sin necesidad de desagendar las comparecencias de los ministros ya convocadas".