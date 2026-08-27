Arcadi España exige "solidaridad real" al resto de comunidades ante la saturación de menores en Ceuta

En medio de la crisis migratoria y la acogida de menores en Ceuta, el ministro Arcadi España ha emitido una rotunda llamada a la responsabilidad institucional y a la solidaridad interterritorial. Durante su intervención, ha defendido las actuaciones del Gobierno central y ha criticado duramente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se oponen al reparto de menores migrantes no acompañados.

El ministro comenzó trasladando un mensaje de respaldo y empatía hacia los vecinos de Ceuta, destacando el contacto y diálogo constante con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. España apeló a la calma y señaló que cualquier manifestación de disconformidad debe encauzarse siempre de forma pacífica y sin violencia.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo actúa «desde el primer día» para responder a la complejidad de la situación mediante el incremento de medios de seguridad, el cumplimiento de la legalidad y la articulación de medidas para la recuperación económica de la ciudad, las cuales se anunciarán formalmente en los próximos días.

"Son niños sin sus padres"

España defendió el trato humano hacia la infancia migrante y advirtió del peligro de "deshumanizar" a estos colectivos mediante etiquetas despectivas o discursos políticos incendiarios: "Hay un peligro de deshumanizar. Aquellos que los llaman 'menas' no quieren que nos acordemos de lo que significan, son niños y niñas sin sus padres que han llegado a nuestro país desamparados. Ningún país digno dejaría desatendido a un niño en esas condiciones".

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Reproche a la gestión de las comunidades del PP

En relación con el reparto de competencias, el ministro recordó que la tutela de los menores es una atribución de las comunidades autónomas. Cuestionó abiertamente la postura de presidentes autonómicos como Juan Fran Pérez Llorca, quienes aseguran no disponer de capacidad ni recursos para asumir la acogida: "Si dicen que no tienen capacidad en comunidades con un territorio y un presupuesto muchísimo mayor, ¿qué le está pasando a Ceuta? Creerse un país y ser patriota de verdad es ser solidario cuando una parte del territorio tiene una dificultad".