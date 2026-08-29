CRISIS MIGRATORIA
Ceuta afronta un fin de semana sin movilizaciones tras varios días de protestas
Las redes sociales han sido el principal canal de convocatoria para las protestas ciudadanas que reclaman la devolución de los migrantes a Marruecos
EFE
La Ciudad Autónoma de Ceuta afronta este fin de semana sin movilizaciones previstas después de varios días en los que los ciudadanos han convocado actos de protesta que han desembocado en la playa del Trampolín, donde se agrupan cientos de migrantes.
Diferentes fuentes vecinales han afirmado a EFE que, en principio, no se han organizado nuevos actos de protesta para este fin de semana, aunque también han dejado constancia de que en cualquier momento se suelen llevar a cabo este tipo de actos.
Las movilizaciones se han ido concretando a través de grupos de las redes sociales y la última de ellas se llevó a cabo este viernes con la participación de cientos de ceutíes, que volvieron a mostrar su malestar por la presencia de miles de migrantes de los que entraron el 30 de julio.
Los ciudadanos continúan reclamando que estas personas sean devueltas a Marruecos y que abandonen definitivamente el asentamiento de la playa del Trampolín, situado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que sigue colapsado.
En la jornada de este sábado está prevista la llegada a la ciudad de varias embarcaciones agrupadas con el nombre de "Las fragatas solidarias", que tienen previsto concentrarse en el entorno marítimo con el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".
La organización ha señalado que ha planteado esta jornada como un espacio de encuentro y respaldo a Ceuta, y está previsto que los participantes efectúen actividades y recorridos por Ceuta para dar visibilidad a la situación que vive la autonomía ceutí.
Mientras tanto, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y la asociación "Foro Ceuta Siglo XXI" han optado por unir sus convocatorias para el 2 de septiembre -Día de Ceuta- ya que cada una de ellas había previsto plantear dos actos de protestas durante esa jornada.
Al final, las dos han acordado llevar a cabo una manifestación conjunta que se iniciará a las 19.00 horas en el entorno de las Murallas Reales de la ciudad y que finalizará en la Plaza de los Reyes, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.
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