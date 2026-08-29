Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Inicio del curso político

El PSOE acusa a Feijóo de no hacer propuestas y afirma que volverá a estar en la oposición

Responde al líder del PP por sus palabras en el acto con el que ha abierto el curso político en Galicia

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparece en la sede de Ferraz durante la noche electoral.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparece en la sede de Ferraz durante la noche electoral. / EVA ERCOLANESE / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El PSOE ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no hacer ni "una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles" y ha afirmado que en la próxima legislatura volverá a estar en la oposición.

"Un discurso atiborrado de frases vacías y sin una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles. Es imposible escuchar a Feijóo hoy en Galicia y no tener la certeza de que llevará al PP de nuevo a la oposición", ha señalado en su cuenta de la red social X la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

De esta forma se ha referido al acto celebrado este sábado en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) con el que Feijóo ha abierto el curso político, en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por su gestión de la crisis que vive Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, y ha confiado en que los españoles depositen en el PP el voto del "cabreo y la esperanza".

"Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian", ha escrito el PSOE en X, en la misma línea que la secretaria de Organización.

Noticias relacionadas

Por otra parte, Torró ha asegurado que los socialistas van a dejarse "la piel por seguir mejorando la vida de la gente hasta el último día de la legislatura y más allá".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
  4. Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
  5. Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
  6. Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
  7. Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
  8. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles

Más de 5.000 euros de multa por ser cazado conduciendo con una tarjeta que no era la suya: la Guardia Civil revisa las guanteras

Más de 5.000 euros de multa por ser cazado conduciendo con una tarjeta que no era la suya: la Guardia Civil revisa las guanteras

Encuentran a perros abandonados en la A-7: uno estaba atado al quitamiedos y ambos sufrían deshidratación

Encuentran a perros abandonados en la A-7: uno estaba atado al quitamiedos y ambos sufrían deshidratación

El Alimerka Oviedo Baloncesto inicia la pretemporada con una victoria ante el Ourense (82-85)

El Alimerka Oviedo Baloncesto inicia la pretemporada con una victoria ante el Ourense (82-85)

Irán acusa a EEUU de manipular los mercados energéticos

Irán acusa a EEUU de manipular los mercados energéticos

La despedida "sorpresa" del cura asturiano Juan José Blanco: oficia la boda de unos amigos en Tuña (Tineo) pocas horas antes de coger el vuelo a Roma

La despedida "sorpresa" del cura asturiano Juan José Blanco: oficia la boda de unos amigos en Tuña (Tineo) pocas horas antes de coger el vuelo a Roma

Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta

Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta

Noruega despide a Harald V

EN IMÁGENES: La primera Ejecutiva Autonómica del PP del verano

EN IMÁGENES: La primera Ejecutiva Autonómica del PP del verano
Tracking Pixel Contents