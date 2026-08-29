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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla
Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
España expulsará a Marruecos a once detenidos en Ceuta por emboscar a una patrulla
Once de los doce detenidos por su presunta participación en la emboscada sufrida por una patrulla militar en la ciudad española de Ceuta serán expulsados a Marruecos durante cinco años tras ser condenados este viernes a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Estos migrantes marroquíes fueron detenidos en la madrugada del jueves en la zona de Benzú, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara un vehículo militar y comenzara a lanzarle piedras de grandes dimensiones, según informaron fuentes policiales a EFE.
Todo ello en el marco de crispación que se vive en esta ciudad española en África después de la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 y 31 de julio y que ha provocado malestar en los cientos de migrantes que aún quedan en Ceuta y que no están siendo atendidos, pero también ataques xenófobos por parte de ciudadanos cansados de la situación en esta urbe.
Podemos pide por carta a la Comisión Europea que actúe de manera "urgente" en Ceuta ante la "dejación" del Gobierno
Las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, han pedido este viernes a través de una carta la actuación "urgente" de la Comisión Europea (CE) ante la crisis en Ceuta, la "negligente" gestión del Gobierno y los "ataques racistas" contra migrantes de los últimos días.
En la misiva, dirigida a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y a los comisarios europeos Magnus Brunner, de Asuntos de Interior y Migración, y Hadja Lahbib, de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis y Ayuda Humanitaria, las eurodiputadas han puesto el acento en la gestión de la emergencia por parte del Ejecutivo, al que acusan de "dejación de sus obligaciones" en cuanto a "protección y acogida" de los migrantes.
"La gravedad de esta situación es inseparable de la negligente gestión de la emergencia por parte del Gobierno de España, contraria al más básico principio de la diligencia debida, y de una preocupante dejación de sus obligaciones de protección y acogida", han espetado.
Ceutíes lanzan claveles a las puertas de la Delegación del Gobierno para protestar pacíficamente contra el Ejecutivo
Más de 100 ceutíes se han reunido en la Plaza de los Reyes con claveles en sus manos, que han lanzado a las puertas de la Delegación del Gobierno para protestar contra la falta de respuestas del Estado para combatir la crisis que sufre la ciudad desde la entrada masiva.
Los ciudadanos han comprado claveles para llevarlos a la concentración como símbolo del "pacifismo" con el que quieren protestar frente a los episodios de hostilidad que se vivieron este jueves en la playa de Benítez por grupos que los vecinos concentrados este viernes han calificado de "violentos".
Los ceutíes han lanzado las flores al edificio estatal con el objetivo de lanzar un mensaje al delegado del Gobierno, quien, según han manifestado, sienten que les ha "abandonado".
Cientos de ceutíes salen a las calles en una protesta pacífica contra la crisis migratoria
Centenares de personas han vuelto a salir a las calles este viernes en Ceuta en una nueva marcha para protestar por la situación en la que la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio ha sumido a la ciudad autónoma.
La marcha vecinal ha sido convocada por la plataforma Ceuta Unida a través de redes sociales y canales de WhatsApp, que ha impulsado algunas de las movilizaciones para denunciar el malestar por la gestión de la crisis migratoria.
Al grito de "Invasores, expulsión", con banderas de España y de forma pacífica, sobre las 19:30 horas ha arrancado la protesta vecinal desde el puente del Cristo hacia la zona de las playas del Trampolín y Benítez, donde siguen acampados grupos de migrantes llegados en la entrada masiva de finales de julio.
España pide apoyo a la Unión Europea para el triaje de los migrantes que quedan en Ceuta
El Gobierno ha pedido a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.
Marlaska ha solicitado el refuerzo por parte de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) del dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y a la tramitación de los expedientes de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular.
Amnistía Internacional exige protección para migrantes y ONG ante la violencia en Ceuta
Amnistía Internacional (AI) ha exigido este viernes a las autoridades que, ante el clima de creciente violencia en Ceuta, protejan a las personas migrantes y refugiadas y al personal humanitario que las asiste frente a discursos y actos racistas, como la quema del campamento en la playa del Trampolín.
En un comunicado, la organización de defensa de derechos humanos admite reconocer "las dificultades a las que se enfrentan fuerzas de seguridad y fuerzas armadas" en Ceuta, incluyendo agresiones, pero advierte que ha recibido "denuncias y testimonios creíbles" de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes y también de particulares, que en ocasiones acompañan su "hostigamiento con insultos racistas" contra los migrantes.
Albares afea a Italia su "agravio injustificable a la dignidad de los españoles" por Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado este viernes al Gobierno italiano la imposición de controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta, una medida "arbitraria" que ha supuesto un "agravio injustificado e injustificable a la dignidad de los españoles".
Marlaska alaba a Marruecos tras la crisis de Ceuta, que no vio "nadie": "No es culpa de ningún servicio de información"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este viernes a "causas plurales" detrás de la entrada masiva de 72.000 personas en Ceuta, exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad sobre una crisis que ha dicho que no vio venir "nadie" y de la que ha tampoco ha querido responsabilizar al CNI, CIFAS o a los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil o al servicio exterior de la Unión Europea.
El comité para Ceuta acuerda una nueva lista de instalaciones para acoger a los migrantes
El comité de situación que coordina la crisis de Ceuta ha acordado por unanimidad un nuevo listado de espacios para la reubicación de los migrantes que permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, informan fuentes del Gobierno.
En una reunión extraordinaria, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, todos los miembros de este órgano han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia en la ciudad y han subrayado la importancia de garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable.
Más de un centenar de migrantes detenidos y expulsados por delinquir en Ceuta
Más de un centenar de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio han sido expulsados tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad acusados de cometer algún delito en este último mes en la ciudad autónoma.
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