Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Bendodo dice que la crisis de Ceuta ha "desnudado definitivamente" la incapacidad del Gobierno

El PP convocará concentraciones por Ceuta en los municipios donde los alcaldes socialistas no lo hagan

Elías Bendodo atiende a los medios de comunicación.

Elías Bendodo atiende a los medios de comunicación. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

MADRID

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este domingo que la crisis de Ceuta "ha desnudado definitivamente la incapacidad y la nula gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha acusado al Ejecutivo de "resistir por resistir" de "estar por estar, no por gobernar".

En declaraciones a los medios este domingo, Bendodo ha señalado que este mes de agosto ha sido "el peor mes del sanchismo" y ha resaltado que "el Gobierno de Sánchez estaba de vacaciones" mientras que "la soberanía nacional estaba en riesgo".

También ha señalado que, ante estas situaciones, el Gobierno debería dar "imagen de unidad" pero que las diferentes versiones de los Ministerios de Defensa e Interior evidencian que se trata de "un Gobierno a palos".

Para el dirigente 'popular', "el gran fracaso es la política diplomática de este Gobierno" y ha situado en la "nefasta política internacional y diplomática" del Ejecutivo "el origen de todo esto". También ha criticado las discrepancias dentro de la coalición respecto a la política hacia Marruecos y el Sáhara.

Además, Bendodo ha asegurado que "miles de los inmigrantes irregulares que entraron siguen en Ceuta, campando a sus anchas, generando inseguridad e insalubridad en las calles", y ha pedido una "solución urgente" para el inicio del curso escolar para garantizar la "seguridad y la normalidad".

Bendodo ha reclamado asimismo que "todos los que entraron irregularmente" en Ceuta "tienen que volver" y ha exigido al Gobierno que active "todas las vías diplomáticas o las que considere oportunas" para restablecer "cuanto antes" la normalidad en la ciudad.

De cara a la comparecencia de Sánchez del próximo 3 de septiembre, Bendodo ha reclamado al presidente que acuda al Congreso a dar "soluciones y explicaciones", que responda a "cómo ha podido pasar esto" y que garantice que no va a volver a ocurrir.

En este sentido, ha reprochado a Sánchez que acuda a la Cámara "arrastrando los pies", más de un mes después de la entrada de inmigrantes en Ceuta. "El Gobierno nacional no se puede ir de vacaciones y Pedro Sánchez ha estado un mes de vacaciones dejando que esto avance", ha afirmado. "¿Qué más tiene que pasar para que un presidente del Gobierno suspenda sus vacaciones?", se ha preguntado.

Concentraciones

Por otro lado, Bendodo ha anunciado que el PP convocará concentraciones de apoyo a Ceuta el próximo 2 de septiembre en aquellos municipios donde los alcaldes socialistas no secunden la convocatoria. Según ha explicado, las movilizaciones, previstas a las 20.00 horas, pretenden ser "a favor de Ceuta, de los ceutíes, y para reivindicar una solución urgente, de vuelta a la normalidad para esta ciudad".

Noticias relacionadas

El dirigente del PP ha recalcado que estas concentraciones "no son contra nadie", sino que buscan "apoyar a los ceutíes" y exigir "la vuelta a la normalidad cuanto antes".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Un praviano de 33 años acaba en el hospital tras ser atacado por un enjambre de avispas: 'Me vi rodeado de repente, se me echaron encima
  6. Ánimo, que vas a ser Papa': la divertida despedida de los alumnos del grupo de confirmación de Cangas del Narcea al cura Juan José Blanco
  7. Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa
  8. El perfil de la nueva consejera de Derechos Sociales: dama de hierro con guante de seda, pero de armas tomar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente

Atención conductores asturianos: la DGT confirma las colas kilométricas en la A-6 y multas de 200 euros

Atención conductores asturianos: la DGT confirma las colas kilométricas en la A-6 y multas de 200 euros

LaLiga: Real Madrid - Málaga, en directo

LaLiga: Real Madrid - Málaga, en directo

El restaurante asturiano que se ha hecho con el queso ganador del certamen del queso Cabrales con nuevo récord: 37.500 euros

El restaurante asturiano que se ha hecho con el queso ganador del certamen del queso Cabrales con nuevo récord: 37.500 euros

Navelgas e Infiesto se dan la mano en la XLIV Fiesta de los pueblos de Asturias

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de dos manteles de comedor de lino más barato del mercado: perfecto para mesas grandes

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de dos manteles de comedor de lino más barato del mercado: perfecto para mesas grandes

Julio Arias abre la última jornada con triunfo gijonés en los caballos jóvenes

Julio Arias abre la última jornada con triunfo gijonés en los caballos jóvenes

El restaurante asturiano que se ha hecho con el queso ganador del certamen del queso Cabrales con nuevo récord: 37.500 euros

Tracking Pixel Contents