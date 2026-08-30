Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Crisis en Ceuta

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

La Guardia Civil ha practicado los arrestos tras el incidente, que no ha dejado heridos, mientras la Asociación de Tropa y Marinería ha vuelto a solicitar el reconocimiento de los miembros del Ejército como agentes de la autoridad

Militares patrullan las calles de Ceuta, este sábado.

Militares patrullan las calles de Ceuta, este sábado. / Marcos Moreno / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

La Guardia Civil ha detenido este domingo en Ceuta a otros tres marroquíes por su implicación en el lanzamiento de unas botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas, no llegando a herir a ninguno de los militares.

Los hechos, según han informado a EFE fuentes policiales, se han producido esta tarde en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los militares han establecido un dispositivo de control.

Los tres migrantes lanzaron las botellas contra los militares, sin que ninguna de ellas llegara a alcanzar a los efectivos del Ejército.

La Guardia Civil consiguió localizar a los implicados y proceder a su arresto.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este "nuevo ataque" y ha vuelto a solicitar "de manera urgente" reconocimiento de profesión de riesgo y de agentes de la autoridad para los militares.

Noticias relacionadas

ATME ha lamentado estar viendo "cómo parece que los militares son el objetivo" de los migrantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Un praviano de 33 años acaba en el hospital tras ser atacado por un enjambre de avispas: 'Me vi rodeado de repente, se me echaron encima
  6. Ánimo, que vas a ser Papa': la divertida despedida de los alumnos del grupo de confirmación de Cangas del Narcea al cura Juan José Blanco
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  8. Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

Íntimo adiós a Antonio Landeta, un "creador de puentes"

Íntimo adiós a Antonio Landeta, un "creador de puentes"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín térmico de lino para el sillón: ayuda a aliviar tensiones musculares

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín térmico de lino para el sillón: ayuda a aliviar tensiones musculares

El Deportivo despega y enciende las alarmas del Valencia

El Deportivo despega y enciende las alarmas del Valencia

La Banda de Música despide San Agustín a ritmo de pasodoble y banda sonora: "La música nos alegra el alma"

La Banda de Música despide San Agustín a ritmo de pasodoble y banda sonora: "La música nos alegra el alma"

El ambiente de la última jornada del Hípico de Gijón, en imágenes

El ambiente de la última jornada del Hípico de Gijón, en imágenes

En imágenes: Avilés se despide de San Agustín al ritmo de la Banda de Música

En imágenes: Avilés se despide de San Agustín al ritmo de la Banda de Música

El cuarto mejor jinete del mundo se lleva el Gran Premio de Gijón 2026

El cuarto mejor jinete del mundo se lleva el Gran Premio de Gijón 2026
Tracking Pixel Contents