España no activó respuesta digital para disuadir a los migrantes de entrar en Ceuta, pese a advertencias europeas y de Seguridad Nacional

En los días previos a la avalancha migratoria sobre Ceuta del pasado 30 de julio, en España se tuvo conocimiento oficial de un movimiento creciente en redes sociales invitando a los marroquís a entrar en territorio español; se sabía además que ese bullicio se basaba en bulos y tergiversaciones de una sentencia del Tribunal Supremo; incluso el CNI advirtió de un súbito crecimiento de seguidores en grupos de Whatsapp, por decenas de miles en solo 24 horas... pero no ha trascendido que organismo alguno de la seguridad del Estado desplegara una campaña de infiltración y neutralización con desmentidos, advertencias o mensajes que disuadieran a los migrantes.

Se dejó en manos de Marruecos la labor de parar la riada. Tres ministros del Gobierno han citado a X, Facebook, Telegram y TikTok como bases de lanzamiento del “ataque a la integridad territorial de España” (Robles, Marlaska y Albares dixere), pero no se activó lo que los expertos en movimientos migratorios llaman “frontera digital”. Es un concepto que engloba no solo el reconocimiento facial y la automatización de los trámites, también el mecanismo informativo preventivo para paliar el empleo de las oleadas humanas como arma de guerra híbrida.

No se desplegó ningún mecanismo de este tipo, pese a que, desde hace seis años, el riesgo está descrito en documentos de la Comisión Europea, la agencia europea de inmigración y fronteras Frontex y Moncloa.

Lluvia de mentiras

Un documento fechado hace ya seis años contiene una de las advertencias más claras. Es el Strategic Risk Analysis de Frontex. Este análisis de riesgos estratégicos se redactó en Varsovia a la luz de la experiencia acumulada por los expertos europeos en la catastrófica riada de refugiados sirios de Turquía a Grecia y el sureste europeo.

En 2019, cientos de miles de nómadas sirios e irakís que huían de la guerra participaron en un gigantesco grupo esparcido por Telegram y otras redes, bautizado “Caravana de la Esperanza”. Actores estatales -aún no identificados con pruebas- y cibercriminales diseminaron en los canales participantes toda una lluvia de falsedades, y obtuvieron gran audiencia en el movimiento. En 2020, el fenómeno de influencia estaba maduro. Cuanto Ankara, irritada con la UE, decidió abrir sin medida sus fronteras, la Caravana de la Esperanza fue fácilmente aleccionada en redes sociales a dirigirse en masa sobre puntos débiles de las fronteras.

Uno de los mensajes en redes sociales marroquís que circularon antes del 30 de julio. Dice '30 de julio. Urgente. España se acerca a cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes. La fecha límites es el 30 de julio de 2026' / El Periódico

A través de la “ciberpropaganda”, las “narrativas falsas online pueden aprovechar el alcance de las redes sociales e (…) impulsar decisiones migratorias y movilizaciones de personas (….) con noticias falsas sobre la situación en determinados puntos de las fronteras exteriores de la UE”, dice el documento de Frontex... no sobre Ceuta, sino acerca de la que ocurrió entonces, aunque para ambas crisis valdría la aseveración.

El foro legal europeo EUCRIM advirtió a los estados miembros algo de lo que la ministra de Defensa hablaba esta semana en el Congreso: foros digitales dispersos y encriptados dirigiendo a los migrantes con aplicaciones para “ocultar, bloquear, cifrar, elminar y modificar contenidos en los dispositivos y las comunicaciones”. La mayor parte de los mensajes que animaron a los marroquís a entrar en Ceuta el 30 de julio han desaparecido, y son ya irrastreables, certifican a este diario fuentes de la Seguridad del Estado.

Una instrucción española

En cierto modo, no fue un descubrimiento para Moncloa. En marzo de 2021, el Consejo de Seguridad Nacional se reúne para aprobar un Informe de Seguridad Nacional, que insta a la lucha contra la desinformación, que puede impulsar oleadas como la sufrida por Ceuta, “contrarrestando los mensajes en redes sociales alentando a la inmigración, difundidos intencionadamente por las redes criminales de tráfico de personas en los países de origen”.

Dos meses después, el 17 de mayo de 2021, entre 8.000 y 15.000 jóvenes, en su mayoría varones magrebís, encarnaron la primera oleada en Ceuta por la playa de El Tarajal. Entre los bulos que les sirvieron de combustible, uno contaba que había entrada gratis a un partido del Real Madrid en la ciudad. Otro de los mensajes más seductores no mentía: decía que los gendarmes marroquís relajarían la vigilancia.

El mismo año 21 se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que se considera como estrategia híbrida el uso de herramientas como las redes sociales como armas de “presión y desestabilización”.

Dos migrantes, en la playa de El Trampolín de Ceuta. / Marcos Moreno - Europa Press

En 2024, el Informe de Seguridad Nacional de ese año ya advierte de “la posible instrumentalización de la migración como medida de presión sobre España y Europa”. Y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado la Delincuencia Grave, redactada para su edición de 2025 prevé que “terceros estados y/o actores no estatales instrumentalicen los flujos migratorios en un contexto de tensión geoestratégica”.

El 24 de abril de 2024, en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez dice en una respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal: “Efectivamente, en el informe del Departamento de Seguridad Nacional se habla de la instrumentalización de la migración ilegal para desestabilizar democracias”.

Planes sin plan

Ese mismo año 2024, la Comisión Europea publicó la COM 570, una comunicación oficial sobre amenazas híbridas e inmigración. El documento advierte de que, en materia de amenazas para la seguridad europea, “una de las manifestaciones más graves de este fenómeno es la instrumentalización de la migración: se incita continuamente a los migrantes a que se dirijan a las fronteras terrestres exteriores de la Unión con la intención de ejercer presión sobre los Estados miembros y la Unión, y se les facilitan los movimientos con tal fin”.

El informe europeo señalaba sin ambages a actores estatales detrás de esta estrategia, pero no Marruecos, sino Rusia y Bielorrusia.

Aquel año, la Comisión instaba a los gobiernos europeos a preparar “planes nacionales de ejecución” para “afrontar la cuestión de la instrumentalización” de masas de migrantes en “situaciones de crisis y de fuerza mayor”.

El documento, por cierto, recuerda que la legislación europea -por ejemplo, en materia de asilo- puede ser suspendida “cuando un gran número de migrantes intenten cruzar sus fronteras exteriores de manera no autorizada, en masa y utilizando la fuerza”.