Leonor empezará el 7 de septiembre su etapa universitaria bajo el doble foco de los medios y las redes sociales

La princesa Leonor comenzará el próximo lunes 7 de septiembre el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y abrirá una etapa muy diferente de su preparación como futura jefa del Estado. Después de tres años de formación en los tres Ejércitos, la heredera de la Corona se incorporará a un campus público en el que convivirá a diario con cientos de jóvenes y lo hará en un tiempo en el que cualquiera lleva una cámara y una conexión a las redes sociales en el bolsillo.

Ese primer día de curso tendrá una especial cobertura por parte de los medios de comunicación que podrán cubrir parte de la jornada. Leonor está acostumbrada desde niña a la presencia de fotógrafos y cámaras en sus actos públicos, pero el campus plantea un escenario distinto. Pasado el impacto del primer día y la noticia pura y dura, las cámaras seguirán... en los bolsillos de sus compañeros. Al foco tradicional de la prensa se suma ahora el mucho más difícil de controlar de los teléfonos móviles, Instagram, TikTok o X, donde una fotografía, un vídeo o incluso el audio de una conversación pueden difundirse y hacerse virales en cuestión de minutos.

Su padre también pasó por la universidad, pero la diferente presión entre aquella experiencia universitaria del actual Rey y la que afrontará su hija es obvia por la irrupción de las redes sociales. Felipe VI estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid entre 1988 y 1993 y posteriormente cursó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de b, en Washington. Una, entonces, desconocida Letizia, por su parte, se licenció en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid.

Leonor, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, el 6 de enero de 2026. / Diego Radamés / Agencias

La Princesa llega a esta nueva vida después de completar una formación militar de tres años diseñada específicamente para su condición de heredera. Ha pasado sucesivamente por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). La universidad supone, por tanto, un cambio radical de escenario porque pasa de instituciones sometidas a una estricta disciplina y con el acceso muy controlado a un centro público en el que compartirá espacios y clases con el resto de estudiantes.

Las normas de la universidad

La Carlos III no ha aprobado un protocolo específico para Leonor ni, según explicaron a EL PERIÓDICO varios profesores antes del verano, había trasladado instrucciones particulares a los docentes sobre cómo actuar ante posibles fotografías o grabaciones. La universidad dispone, sin embargo, de instrumentos generales para intervenir si determinadas conductas terminan afectando a la convivencia o al normal desarrollo de la actividad académica.

La ley de convivencia universitaria de 2022 reconoce a las universidades públicas potestad disciplinaria ante determinadas infracciones y la Carlos III cuenta con su propio reglamento. Este no prohíbe específicamente fotografiar a otro alumno, pero sí regula conductas relacionadas con los medios de reproducción y grabación y permite valorar, entre otras circunstancias, la intencionalidad, los perjuicios ocasionados o incluso el ánimo de lucro. A ello se añade una guía de buenas prácticas que restringe el uso de teléfonos móviles en las aulas sin autorización del profesor.

Leonor estudiará Ciencias Políticas, una carrera que este año ha registrado además una importante subida de su nota de corte: ha pasado de 9,542 a 10,728 sobre 14. No puede establecerse una relación de causa y efecto con la elección de la Princesa, aunque el anuncio de Zarzuela ha proporcionado una visibilidad poco habitual a estos estudios. Su acceso, en cualquier caso, no depende de esa nota de corte, ya que procede del Bachillerato Internacional que cursó en el UWC Atlantic College de Gales.

El 7 de septiembre comenzará así otra fase de la vida de la heredera con una diferencia importante: en la universidad, la Zarzuela perderá en gran medida el control de su imagen porque las cámaras y los micrófonos ya no estarán únicamente al otro lado de un cordón de prensa.