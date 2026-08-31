Sánchez confirma la aprobación en el Consejo de Ministros de un plan con 168 millones para la recuperación de Ceuta

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un plan de ayudas a Ceuta dotado con 168 millones de euros. La finalidad pasa por recuperar la normalidad y revitalizar la situación generada en el último mes tras la entrada masiva de alrededor de 72.000 migrantes. Pedro Sánchez ha confirmado la aprobación de este plan durante una entrevista este lunes en la ‘Cadena Ser’, apuntando que también tendrá un reflejo para Melilla en lo relativo a las bonificaciones para empresarios.

Tras la creación del mando único para gestionar la crisis en la ciudad autónoma, el Gobierno también ha incrementado los recursos humanos y económicos para acelerar la creación de plazas de acogida y acelerar los trámites de identificación e incoación de expedientes. En los próximos días, según las cifras aportadas por el presidente del Gobierno, está previsto elevar hasta las 6.000 las plazas de acogida y acabar así con la situación de los migrantes que todavía permanecen en las calles de la ciudad autónoma.

El Gobierno ha solicitado a la UE ayudas económicas de emergencia y este mismo viernes el ministerio de Interior avanzaba la petición a Bruselas del apoyo de Frontex para el dispositivo de triaje de las personas migrantes que permanecen en Ceuta. Tras descartar en un primer momento esta ayuda, España se ha decantado por solicitarla formalmente a la Comisión Europea. No solo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), sino también de Europol. En concreto, se reclama que refuercen el dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y posterior tramitación de los expedientes personales de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular.

El Consejo de Ministros aprobará también otro decreto con la lista de espacios para la reubicación de los migrantes que todavía siguen en las calles. Tras varios desencuentros con el gobierno ceutí presidido por Juan Jesús Vivas, se llegó a un consenso para su elección durante la última reunión del comité de situación. Para ello, el Gobierno retiró su propuesta inicial centrada en el uso de polideportivos por el rechazo del gobierno ceutí.

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La intención del Ejecutivo es habilitar de urgencia 2.000 nuevas plazas. Según las cifras aportadas por el jefe del Ejecutivo, el número de migrantes menores en Ceuta es de 1.200. Unos 300 menos de la última cifra aportada por el mando único, fruto de expurgar los datos. Los migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma es de alrededor de 5.000, aunque el gobierno de la ciudad autónoma ha calculado que podría ser casi el doble.