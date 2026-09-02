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Entrada masiva en Ceuta

Bolaños niega que se haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada en Ceuta y pide cautela

Reclama tiempo para que el Gobierno analice el informe de la Policía sobre el asalto de finales de julio

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

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Cristina Gallardo

Iván Gil

Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el primer miembro del Gobierno al que se han solicitado explicaciones tras conocerse el contenido del informe policial que, a petición de una jueza de la Audiencia Nacional, concluye la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

A preguntas de los periodistas, Bolaños ha negado que el Gobierno haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada de migrrantes y ha pedido "cautela" y tiempo mientras se analizan las conclusiones policiales.

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"En este momento se está trabajando en analizar los detalles del informe es el momento de la cautela. Ell gob es el mayor interesado en saber qué ocurrió y que las fuerzas y cuerpos avancen ene sus investigaciones". Preguntado directamente si se ha ocultado información sobre la implicación de Rabat ha respondido de forma rotunda: "En absoluto".

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Fuente: El Periódico

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