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Crisis en Ceuta

El PP acusa al Gobierno de España de "proteger al país que invadió España"

La portavoz popular Ester Muñoz denuncia que el Gobierno sabía de la crisis en Ceuta y decidió "no hacer nada"

Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz, en un pleno parlamentario.

Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz, en un pleno parlamentario. / José Luis Roca

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) pone definitivamente el grito en el cielo sobre la gestión realizada por el Gobierno de la crisis en Ceuta, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le dé cuenta a la mayor brevedad posible del contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según 'El Español'.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en una entrevista concedida este miércoles a esRadio, señaló: "Hubo una decisión de no hacer nada, algo que sospechábamos. Tenían la información, pero ahora ya hay un informe de la Policía Nacional pedido por una juez de la Audiencia Nacional, que explicita cómo el Gobierno lo sabía y consciente y dolosamente decidió no hacer nada", sentenció, la misma mañana que Alberto Núñez Feijóo vuelve a visitar la ciudad autónoma, donde será recibido por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Para la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición y de la Cámara Baja, "después han estado protegiendo, permanentemente, al país que decidió invadir España", señaló sin mencionar a Marruecos.

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La crítica a ese comportamiento la convirtió Muñoz en un llamamiento a la concentración de este miércoles por la tarde en el Ayuntamiento de Madrid y en muchos otros consistorios de toda España, vehiculada por el PP a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, y a la que asistirán, en el caso de la capital de España, los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. "Si hasta ahora era importante que todos los españoles estuviéramos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta, hoy es urgente que todos vayamos a esas concentraciones, porque tenemos un Gobierno que no solo nos ha mentido -en una crisis de Estado como no hemos vivido en las últimas décadas, con un ataque a la integridad territorial de España- sino que el Gobierno ha decidido defender a quien nos ha invadido", sentenció.

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Fuente: El Periódico

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