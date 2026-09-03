El informe policial sobre Ceuta revela dos alertas a Canarias por el riesgo de un repunte migratorio

La entrada de 80.000 personas en Ceuta desde Marruecos el pasado mes de julio activó las alarmas de la Policía Nacional en Canarias. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) emitió hasta dos alertas dirigidas específicamente al Archipiélago. La primera, el 31 de julio, en plena entrada masiva de personas por la frontera ceutí, llegó a la Jefatura Superior de Policía de Canarias ante el riesgo de un incremento de las llegadas de embarcaciones irregulares a las costas isleñas. La segunda, el 4 de agosto, se dirigió a las Jefaturas Superiores de Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental.

La lectura es clara: el polémico informe del CENIF sobre la crisis de Ceuta apunta a que la posibilidad de una «reactivación de flujos migratorios desde Marruecos hacia las Islas Canarias» estaba sobre la mesa. Ante este riesgo, que no llegó a descartarse, las comunicaciones fueron trasladadas a distintos organismos policiales para mantenerlos al tanto de la situación. La alarma es especialmente relevante si se tiene en cuenta la experiencia migratoria de Canarias, una de las principales fronteras sur de la Unión Europea, que desde hace años recibe un flujo sostenido de pateras y cayucos procedentes de distintos puntos de África occidental. Las llegadas han llevado a las Islas a afrontar diferentes episodios de presión migratoria que algunos expertos comparan, salvando las distancias, con lo ocurrido ahora en Ceuta. Fueron las crisis de los cayucos de 2006, 2020 y 2024 las que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Archipiélago.

Los datos del informe

Las referencias a Canarias en el informe policial no se limitan a «la posible extensión de reactivación de flujos migratorios», sino que el Archipiélago aparece también dentro del análisis de las principales rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. En concreto, se identifica el trayecto Tantan/Sáhara Occidental–Canarias como una de las rutas migratorias activas, vinculada a la utilización de embarcaciones precarias.

La Policía también analiza los perfiles de las personas que utilizan estas rutas. Según el documento, existe un perfil secundario entre las personas que llegaron a la ciudad autónoma, formado por varones subsaharianos procedentes de países del Sahel o del Golfo de Guinea, de entre 15 y 25 años, que estaría vinculado «casi exclusivamente» a las llegadas a las Islas. En el análisis de la inmigración marítima irregular desde Marruecos a España entre 2023 y 2026, se subraya que el 98,13% «de su incidencia se ha materializado a través de organizaciones criminales». Algunas de estas organizaciones cuentan con capacidad de actuación en la fachada atlántica de Marruecos y las Islas.

¿El modus operandi? Más allá de las entradas a nado que se produjeron en Ceuta desde Castillejos, mediante la «provisión de material, un guía durante el trayecto y casas seguras dentro de la Ciudad Autónoma», la Policía Nacional destaca el uso de narcolanchas para realizar viajes rápidos de ida y vuelta. Este método no es habitual en Canarias, donde predominan las embarcaciones precarias, neumáticas o de madera, de un solo viaje y con motores de baja potencia. Es precisamente este sistema uno de los destacados por el CENIF: embarcaciones que «transportan migrantes hasta aguas internacionales, donde los desembarcan en botes hinchables extremadamente precarios, sin motor, y avisan a las autoridades de salvamento para su rescate».

Distintos episodios

Eso sí, el informe diferencia el episodio ocurrido en Ceuta, donde la mayoría de las personas que cruzaron eran varones de nacionalidad marroquí de entre 18 y 30 años y lo hicieron sin la participación de organizaciones criminales, de las rutas habituales hacia Canarias. Según el análisis policial, la entrada en la ciudad autónoma respondió a un proceso concreto de movilización, con miles de personas concentradas en un punto fronterizo determinado, y no a la operativa habitual de las redes de tráfico de personas.

Desde el punto de vista estrictamente operacional, "el ámbito geográfico de actuación se sitúa en la costa norte de Marruecos y la costa mediterránea peninsular de España, con la excepción de la fachada atlántica de Marruecos y las Islas Canarias para una de las organizaciones". Estas estructuras disponen de infraestructura a ambos lados del mar y, según el informe, se tiene conocimiento de la existencia de colaboradores en las zonas de llegada en España para la recepción de migrantes y su posterior traslado hasta el destino final.

El informe ha despertado malestar político. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, criticó que existe un problema de «comprensión lectora» en el Gobierno central sobre el informe policial porque su contenido es «bastante claro», y reclamó responsabilidades políticas por un fallo de seguridad nacional «tan importante». Su postura es contundente: el Estado «llega tarde»: «Estamos ante una situación muy preocupante en la que el Estado no sabe lo que pasa en su frontera sur».