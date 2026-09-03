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Crisis migratoria

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional aparta al fiscal del caso y asume él la investigación de la crisis de Ceuta tras conocerse el informe policial sobre los agentes marroquíes

José Perals era hasta este jueves quien debía informar en nombre del ministerio público sobre la admisión a trámite de la denuncia sobre el asalto a la frontera española

El fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, a su salida de la Audiencia Naciona en junio de 2022

El fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, a su salida de la Audiencia Naciona en junio de 2022 / Jesús Hellín / Europa Press

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Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha decidido apartar al fiscal José Perals de las diligencias abiertas en relación con la crisis migratoria vivida en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y ser él quien finalmente suscriba el informe del ministerio público sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada de más de 72.000 personas a la ciudad autónoma, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

El relevo se ha producido solo un día después de que se conociera el informe policial que señalaba que gendarmes marroquíes con y sin uniforme "guiaron" a personas para que cruzaran la frontera española. Aunque el documento no señalaba la autoría intelectual del asalto masivo, sí destacaba la participación de las Fuerzas y Cuerpos del Estado marroquí y su escasa presencia cuando se produjo la entrada masiva de personas.

La publicación de las conclusiones del informe llevaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pedir por carta explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, quien negó que un informe policial atribuyera a Marruecos la planificación y puesta en marcha del asalto masivo, aunque sus agentes guiaran a personas para que cruzaran la frontera.

Artículo 25

El artículo 25 del Estatuto fiscal obliga a los fiscales a seguir instrucciones de sus superiores en ciertos asuntos de especial relevancia de los que debe informarles. De ahí que, cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, dio traslado del informe a Perals, este se lo comunicó a su vez a sus superiores, la teniente fiscal y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Marta Durántez y Jesús Alonso. Dada la trascendencia del asunto previsiblemente escalará incluso hasta la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de quien dependerá en última instancia la posición del ministerio público.

Noticias relacionadas y más

Aunque el fiscal jefe de la Audiencia Nacional no asume todos los asuntos delicados, que siguen investigando sus subordinados, sí lo está haciendo con todos los de trascendencia mediática para realizar una especie de "control de riesgos" respecto al criterio que debe defender ante la jueza Tardón el ministerio público. Fuentes jurídicas señalan que a la espera del informe de la Guardia Civil también solicitado por la jueza y que aún no ha llegado al juzgado, Perals se mostraba favorable a que la Audiencia Nacional abriera formalmente una causa a raíz de la denuncia interpuesta el partido Iustitia Europa.

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Fuente: El Periódico

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