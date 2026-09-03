Primera visita
Sánchez concreta que el viaje del Rey a Ceuta y Melilla se realizará "en las próximas semanas"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Pedro Sánchez ha anunciado este jueves en el Congreso que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas", una visita con la que el jefe del Estado trasladará, ha dicho, el “compromiso absoluto” de España con ambas ciudades. El presidente del Gobierno ha defendido que, después de dos décadas sin una visita del jefe de Estado (tras la de Juan Carlos I en 2007), es necesario que el Monarca acuda personalmente a las dos ciudades autónomas y mantenga encuentros con sus autoridades, empresarios y ciudadanos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina
- Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
- EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo