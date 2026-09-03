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Primera visita

Sánchez concreta que el viaje del Rey a Ceuta y Melilla se realizará "en las próximas semanas"

Felipe VI y Pedro Sánchez, el pasado julio en el Palacio de Marivent, en Mallorca.

Felipe VI y Pedro Sánchez, el pasado julio en el Palacio de Marivent, en Mallorca. / J. FERNÁNDEZ ORTEGA / Europa Press

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Pedro Sánchez ha anunciado este jueves en el Congreso que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas", una visita con la que el jefe del Estado trasladará, ha dicho, el “compromiso absoluto” de España con ambas ciudades. El presidente del Gobierno ha defendido que, después de dos décadas sin una visita del jefe de Estado (tras la de Juan Carlos I en 2007), es necesario que el Monarca acuda personalmente a las dos ciudades autónomas y mantenga encuentros con sus autoridades, empresarios y ciudadanos.

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Fuente: El Periódico

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