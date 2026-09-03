Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta

Cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos en la concentración por Ceuta frente al Congreso

Feijóo apunta a la responsabilidad judicial de Sánchez: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  3. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  7. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina

El análisis de Faustino Blanco sobre el nuevo estatuto marco del Sistema Nacional de Salud: "Debe pasar de una norma laboral a un instrumento de transformación institucional"

El análisis de Faustino Blanco sobre el nuevo estatuto marco del Sistema Nacional de Salud: "Debe pasar de una norma laboral a un instrumento de transformación institucional"

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta
Tracking Pixel Contents