CASO LEIRE DÍEZ
Antonio Balas, el ahora coronel de la UCO que llevó escolta por las amenazas de la trama de Leire Díez
La 'fontanera' recabó información sobre este mando policial, que también investigó al fiscal general y el caso Koldo, para tratar de desacreditarle: "Necesito a Balas. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado", apunta Díez en una grabación
El ahora coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es uno de los mandos cuyo trabajo ha resultado clave para investigar la presunta corrupción del entorno del PSOE. Su nombre se hizo público al conocerse la grabación en la que la 'fontanera' de los socialistas Leire Díez reclamaba datos para perjudicarle, y de paso boicotear las pesquisas judiciales. Por eso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se vio obligada a desplegar un operativo de protección personal para dos de los agentes clave en la investigación de la trama Leire Díez, uno de ellos Balas.
Esta medida de seguridad aparece en un informe de la UCO en poder del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El entonces coronel jefe de la UCO, hoy general Rafael Yuste, ordenó a su unidad desplegar actividades de protección en torno a Balas.
Leire Díez recabó información sobre este mando policial para tratar de desacreditarle, según se desprende de una grabación en la que se puede oír a la denominada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera" del PSOE decir al empresario Alejandro Hamlyn, recientemente detenido en Abu Dabi, que este uniformado era su principal objetivo: "Necesito a Balas, así de claro. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado", apunta.
Balas también fue el responsable de pesquisas como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la del exministro José Luis Ábalos. Pese a su ascenso a coronel podrá continuar al frente de investigaciones clave que afectan al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez.
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Fuente: El Periódico
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