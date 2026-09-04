La Audiencia Nacional apoya a la jueza del caso sobre Ceuta porque actúa "en defensa del interés general de España"

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha manifestado su "absoluto respaldo" a la jueza María Tardón, que abrió diligencias por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ,ante los recelos expresados ante el propio Consejo General del Poder Judicial por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se quejó de que esta ordenara a los agentes del Centro de Inmigración y Fronteras de la Policía (CENIF) no informar a sus superiores del contenido del informe que les encargó.

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", señala el acuerdo.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional recuerda la normativa al respecto sobre el trabajo ya agradece a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial su postura frente a la reclamación del titular de Interior --que fue magistrado en la propia Audiencia-- "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".

Grande-Marlaska remitió un escrito a Isabel Perelló, en el que le transmitía su “preocupación” por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de "prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas" dada su incidencia en asuntos de seguridad nacional. La respuesta del órgano de Gobierno de los jueces no se ha hecho esperar, y la presidenta le recordó en otra misiva que desde este órgano tienen vedado corregir decisiones judiciales, añadiendo que "la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos".