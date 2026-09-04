El Gobierno mantiene al coronel Balas en la UCO tras su ascenso

El guardia civil Antonio Balas Dávila, desde este viernes oficialmente coronel del instituto armado, podrá continuar al frente de investigaciones clave que afectan al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez. Este viernes, el Boletín Oficial de Defensa ha publicado el ascenso del que hasta ahora era teniente coronel asignado a un área de investigación de gran relieve de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el DICEAN o Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, que realiza para diversos jueces de la Audiencia Nacional la investigaciòn de grandes casos de calado político, como los de Koldo García y José Luis Ábalos o los de Leire Díez y Santos Cerdán.

Ese cuerpo policial, con el visto bueno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado a Balas en su destino, tal y como ya se venía anunciando extraoficialmente desde que Balas entrara en el turno de ascenso del centenar de coroneles que tiene la Guardia Civil.

A comienzos del pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Ábalos, a instancias de la Fiscalía envió a la jefatura de la UCO un escrito solicitando que Antonio Balas continuara en la misma misión que venía teniendo, para que un relevo no provocara retraso en las investigaciones. Si bien no es un supuesto previsto en reglamentos, tampoco es obligatorio el "a rey muerto rey puesto" que explican en la Guardia Civil para hablar de ascensos y sucesiones.

"Se esperaba, es lo normal aquí", explican fuentes oficiales de la Benemérita. El ya coronel puede optar a destino nuevo. De hecho, es la costumbre en las unidades militares, en las que los ascensos normalmente acaecen acompañados de cambio de misión y emplazamiento. Pero en la Guardia Civil hay excepciones cuando se está desempeñando una función de relieve y se ha producido además una petición desde órganos jurisdiccionales.

Confirmado por Robles

La Guardia Civil tiene una doble dependencia: operativa bajo el Ministerio del Interior y orgánica, como cuerpo militar, bajo el Ministerio de Defensa. De ahí que la inclusion del recien ascendido Balas en el escalafón de coroneles del instituto armado no ha sido oficial hasta que ese ascenso ha sido publicado en el boletín de Defensa por la ministra Margarita Robles

Desde que Balas entró en turno de ascenso, sotto voce explicaban voces de Interior que no tendría por qué a abandonar la UCO, saliendo así al paso de rumores sobre un supuesto descabezamiento y neutralización de la unidad. La UCO pasa ahora a tener dos coroneles, Pedro Merino, que es el jefe de esa unidad central que desempeña labores de policía judicial para grandes casos, y Antonio Balas. Si bien en una unidad militar -y también las de la Policía- se trata de evitar duplicidades de rango para mantener el equilibrio en la cadena de órdenes, no es la primera vez que en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil conviven dos coroneles.

En las otras ocasiones -en la época de mando de la UCO por el histórico coronel Manuel Sánchez Corbí, por ejemplo- en que esta situación se ha producido, la duplicidad ha llegado a durar ocho meses, mientras el recien ascendido accedía al puesto que había solicitado, o mientras se resolvía un periodo de espera de nuevo destino.

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Balas, por lo tanto, seguirá reportando a su compañero Merino, que, si no en rango, sí es su superior en cometido, explican en la Guardia Civil.