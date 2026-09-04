El TSJC aplica el indulto parcial a Laura Borràs y le conmuta la pena de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplicado el indulto parcial acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, a quien le queda conmutada la pena de cuatro años y seis meses de prisión por otra de dos años.

A finales de julio, el Consejo de Ministros acordó conceder el indulto parcial a Borràs, por el que se le conmutaba la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años.

El resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 13 años) se mantenía.

En un auto del 3 de septiembre, la Sala Civil y Penal del TSJC decide, en aplicación del indulto parcial otorgado por el Gobierno de acuerdo con los términos que el TSJC ya proponía en su sentencia, "tener por conmutada la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día" por otra pena de dos años e "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo", con la condición de que Borràs "no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años a contar desde el 29 de julio de 2026".

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El TSJC, en su auto, señala que el indulto "deja latente y pendiente de cumplimiento" una pena de prisión de dos años y pide al Ministerio Fiscal y a la defensa que se pronuncien sobre "la procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad pendiente", sobre los plazos de esa suspensión y sobre las condiciones que deba cumplir Borràs, como por ejemplo eventuales "programas formativos en contenidos relacionados con los fines que deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas".

Fuente: El Periódico