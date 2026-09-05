Los cinco días en que Gobierno y Policía chocaron por la participación de Marruecos en el asalto a Ceuta

A cuenta de la crisis desatada por el asalto de 70.000 extranjeros a las fronteras de Ceuta, y el enquistamiento de una bolsa de millares de migrantes en la ciudad, al Gobierno le ha estallado una semana de alta tensión, la de mayor desafección en las calles, los medios y el Congreso.

En el hipocentro del debate, si lo ocurrido en Ceuta ha sido un ataque híbrido de Marruecos o fruto solo de redes sociales manipuladas por otras fuerzas. Y en el epicentro profundo de ese debate, por qué la falta de previsión de la oleada, la tardía reacción estatal a todos los niveles y la renuencia del Ejecutivo a culpar a Rabat.

Ha sido el peor arranque de curso que ha conocido el Gobierno de coalición desde 2018, con días de guerra de nervios que se han sucedido con estas claves:

Lunes 31 de agosto. Una polémica reaparición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaparece tras las vacaciones estivales respondiendo a una entrevista en la cadena SER. Sánchez reafirma el relato del Gobierno que exculpa a Marruecos en la crisis de Ceuta, destaca que Rabat hizo una “cooperación instantánea” y señala a Rusia e Israel como promotores de una cadena de bulos para alentar a la multitud de migrantes.

Además, el presidente reafirma la explicación de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: admite que el CNI avisó con “informes de situación, pero no hubo información que advirtiera de la gravedad de la crisis”.

Un agente de la Policía Nacional, ante un grupo de migrantes en Ceuta el pasado 31 de agosto. / Reduan EFE

El martes 1 de septiembre, este diario accede al contenido de un informe del área de inteligencia del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que asegura que se produjo injerencia desinformativa de terminales rusos de propaganda sobre los sucesos de Ceuta, si bien menor en intensidad y duración que la agitación rusa detectada en otras crisis europeas… y después, no antes, de la avalancha migratoria.

El día 30, este diario había informado de que España no desplegó ninguna respuesta digital ante la oleada de bulos y arengas en las redes sociales marroquís animando a cruzar a nado a Ceuta antes del 31 de julio, pese a que desde 2021 la Comisión Europea, tras la crisis migratoria desatada por Bielorrusia sobre países bálticos y Polonia, describe la amenaza del "digital smuggling" de migrantes, la coordinación online del tráfico de personas, e insta a los gobiernos a blindarse ante el fenómeno.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional también advierten desde 2021 del pastoreo digital de multitudes para desestabilizar fronteras.

Noche del martes 1. Tensión por un informe policial.

Treinta y seis horas antes de que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar su gestión en la crisis de Ceuta, trasciende el informe que la Policía Nacional ha entregado el lunes a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

El Gobierno, con excepción de la ministra de Defensa, Margarita Robles y los socios de Sumar, lleva un mes exculpando a Marruecos o, en el caso de Marlaska, tildando a Rabat de leal. Pero el informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería de la Policía, y adelantado por El Español, señala a agentes de seguridad marroquís de uniforme, y también infiltrados sin uniforme, en el “guiado activo” del asalto a Ceuta.

Las afirmaciones de la Policía caen como una bomba sobre el relato del Gobierno. De madrugada, exige explicaciones al director general de la Policía, su estrecho colaborador Francisco Pardo.

A primera hora de la mañana, la escenificación: Interior da a conocer una carta que Marlaska ha dirigido a Pardo pasada la medianoche. Pide el ministro que le informe “a la mayor brevedad” del contenido del dosier del CENIF y de por qué no se ha puesto en conocimiento del Consejo de Seguridad Nacional la información de la Policía, “esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis” en el “ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.

Miércoles 2. Los policías señalan a Marruecos

Las siglas CENIF, antes desconocidas, irrumpen en la crisis de Ceuta. A las 9 de la mañana esperaba el ministro el informe, pero no lo tiene en la mesa. El director de la Policía hace pesquisas con los comisarios jefes de Extranjería, Julián Ávila, e Información, Javier Susín, y el director adjunto operativo (DAO), José Santafé. En Interior no se descartan ceses y expedientes. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cree ante las cámaras de televisión que “es el momento de la cautela”.

Tras una mañana de alta tensión en el Ministerio y la Policía, el DAO informa a Pardo de que el CENIF no dio a conocer el informe a su cadena de mando porque la jueza Tardón se lo prohibió. Los comisarios citados sostienen además que en el informe hay sospechas, pero no pruebas concluyentes de una participación de Marruecos en los hechos de Ceuta.

Copia del informe de la Policía Nacional sobre los incidentes en Ceuta en el escaño de Feijóo, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Es la interpretación oficial. Cuando, un poco más tarde, corre el informe por los móviles de la gente, los partidos de la oposición y los socios del Gobierno no hacen esa misma lectura. Proliferan en televisiones, medios escritos y redes sociales fotos y esquemas de la Policía que, sin culpar directamente, señalan a Marruecos.

Al anochecer, todas las plazas consistoriales de España albergan manifestaciones de solidaridad con Ceuta convocadas por la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias y con el desacuerdo de la vicepresidencia, del PP la primera y del PSOE la segunda. Dirigentes socialistas de Ceuta incumplen la consigna de la dirección del partido de no acudir, pese a que en las concentraciones se pide a gritos la dimisión de Sánchez. En Ceuta la tensión es máxima. En Madrid, los antidisturbios cargan en las cercanías del Congreso contra ultras que, antes, han agredido y amenazado a periodistas.

Jueves 3. “¿Qué sabe Marruecos de usted, señor Sánchez?”

Amanece con dos incógnitas abiertas. La primera, si Marruecos organizó y lanzó el asalto de migrantes a Ceuta, sobrevuela la sesión en el Congreso, donde se espera que Sánchez suba a la tribuna.

La otra refleja un pulso entre el poder ejecutivo y el judicial: si, declarada una Situación de Interés para la Seguridad Nacional, un juez que no ha abierto aún una causa sobre esa crisis puede imponer un secreto omnímodo a las fuerzas a las que les pregunta, e interrumpir el flujo de información estratégica al Consejo de Seguridad Nacional.

En torno a la primera, Sánchez sostiene en el Congreso que no hay pruebas “de momento” de inspiración marroquí del asalto. Como mucho, admite inacción por parte del país vecino. Oposición y los socios lo rechazan. El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, incide en la teoría de la sospecha de un presidente bajo chantaje: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”, clama en la tribuna. El diputado de ERC Gabriel Rufián incluso ironiza con gendarmes marroquís ante la oleada migratoria “mirando como las vacas al tren”.

Sánchez ha hecho suya la afirmación de Marlaska de que Marruecos ha sido leal con España en la crisis. En la imagen, ambos en el Congreso el pasadó día 3. / José Luis Roca

El PSOE se queda solo en la cámara. Sánchez promete desclasificar todos los informes de seguridad de la crisis para que se vea que no se previó la magnitud de la crisis y pide prudencia: asegura una "reacción contundente" si hay "datos solventes" que prueben la participación de Marruecos... pero antes, prudencia.

En el plano de la segunda cuestión, el ministro -y magistrado- Marlaska envía un escrito de queja a la presidenta del Consejo General el Poder Judicial, Isabel Perelló, por el secreto que impuso la juez Tardón a los policías.

Con rapidez infrecuente responde el órgano de gobierno de los jueces. Dice que no puede corregir decisiones judiciales y que "la Constitución establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos".

Viernes 4. Escueta respuesta de la Guardia Civil

La Guardia Civil entrega a la juez Tardón un oficio en el que escuetamente contesta a preguntas sobre su despliegue el 30 de julio, los hechos y víctimas del asalto en la playa y espigón del Tarajal, si tenía información previa o lo había previsto. La Guardia Civil le contesta que no tenía activado refuerzo más allá del habitual de verano, que ha registrado 82 muertos (hay más cadáveres, pero no se sabe si son de la avalancha) y que el CNI pasó información, pero no precisa, de lo que se venía encima.

El mismo día, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional manifiesta su “absoluto respaldo” a la juez Tardón ante Marlaska. Casi al tiempo, la Fiscalía se dice a favor de que la Audiencia Nacional investigue lo sucedido en Ceuta.

"Una parte sustancial de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", explica el ministerio público.