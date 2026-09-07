El dueño de Plus Ultra declara que Zapatero le llamó para decirle que les iba a ayudar y que le pagaron el 1%

El expresidente y actual máximo accionista de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha confirmado este lunes en su declaración en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero les llamó para anunciarles que les iba a ayudar para para obtener el rescate de 53 millones de euros, y que por esas gestiones de "acompañamiento" le pagaron el 1%, que suponen unos 530.000 euros, según explican fuentes presentes en la declaración, que se ha alargado más de dos horas y media.

El empresario ha asegurado que el 30 de abril de 2020 Zapatero le llamó para anunciarle que les iba a ayudar. En concreto, en un escrito dirigido en julio al juez José Luis Calama, Martínez Sola relataba que cuando buscaban la ayuda de la SEPI para salvar a la compañía, recibió "una llamada desde un número oculto, resultando ser Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. [...] Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas". También le habría indicado "que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

"Al límite"

En este sentido, ha explicado que fue el anterior máximo accionista, el venezolano Rodolfo Reyes, fugado de la justicia, quien les dio la idea de que Zapatero les podía ayudar. Les pareció bien, porque estaban "al limite". En el escrito el que afirmaba que "como una medida desesperada se asumió que debían contratar con el señor Julio Martínez Martínez" para lograr el rescate de la aerolínea, conscientes "de que tenía la relación con Zapatero", quien realizaba "una labor de acompañamiento".

Sin embargo, ante el juez Calama Martínez Sola ha confirmado que no tuvieron conocimiento de lo que pudo hacer Zapatero, pues no hicieron seguimiento, pero en la medida que estaban en situación límite aceptaron pagar el 1%. Estos pagos "no se realizaron en Dubai", sino que se desglosaron en diferentes empresas. En concreto, 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617 euros a Voli Analítica SL y 110.799 euros IOT Domotic Europe SL". Algunas fuentes presentes en la declaración aseguran que estas empresas formaban parte del conocido como "grupo Zapatero".

En relación a los supuestos informes realizados por la empresa Análisis Relevante para Plus Ultra, Martínez Sola, que es el dueño del 64% de las acciones de Plus Ultra, ha explicado que estos no valían para nada. En su escrito aseguró que eran "irrelevantes".

Delcy Rodríguez

Martínez Sola ha asegurado, además, que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En este sentido ha explicado que pese a que el amigo de Zapatero no se comprometió a ayudar en Venezuela, en realidad sí lo hizo, y que por eso le pagaron cantidades aparte. En concreto, con gestiones ante las autoridades aéreas del país sudamericano.

En su escrito de confesión, Julio Martínez Martínez rechazó tener contactos de relevancia a escala internacional, sino que actuaba como intermediario entre "el consultor" [Zapatero] y "el cliente".

Martínez Sola también fue interpelado sobre los viajes de la compañía aérea realizó a China para comprar mascarillas. En este punto el dueño de Plus Ultra ha confirmado que hicieron muchos vuelos a este país, y se ha ofrecido a entregar el listado de vuelos.