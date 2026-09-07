El Tribunal de Cuentas pregunta a la Diputación de Badajoz si activa el procedimiento por los 427.000 euros cobrados por el hermano de Sánchez que no reclamó

La sección de enjuiciamiento número 2 del Tribunal De Cuentas ha iniciado los trámites para analizar si, a instancia de las acusaciones en la causa --que concluyó con una condena de inhabilitación para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno--, debe reclamarse el reintegro de los más de 427.000 euros cobrados por el músico y su colaborador Luis Carrero que ni la Diputación de Badajoz ni la Fiscalía pidieron que fueran devueltos ante el tribunal que juzgó los hechos.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado 2 de septiembre, este departamento del órgano contable concede plazo a la Diputación Provincial de Badajoz," para que pueda reclamar como entidad pública presuntamente perjudicada por los hechos a que se refieren las denuncias", que fueron presentadas por Iustitia Europa, Hazte Oír y el grupo popular en la Diputación y Vox, organizaciones que ejercieron la acusación en la causa que dio lugar a la condena de 9 años de inhabilitación para el hermano del presidente, que ahora se tienen por formalmente personadas.

Se emplaza concretamente a la Diputación para que "pueda alegar sobre la procedencia de acordar el nombramiento de Delegado Instructor para que practique las diligencias previstas" en la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentan "o bien el archivo de las presentes actuaciones".

El tribunal durante el juicio por el conocido como caso David Sánchez en la Audiencia de Badajoz. / LA CRÓNICA

La acción contable prevé interrumpir la futura prescripción que se pueda argumentar en un futuro, con independencia de que, tras abrir el procedimiento, este órgano tenga que dejar su actuación en suspenso hasta que exista sentencia firme contra el músico. Las acusaciones populares no pudieron reclamar la devolución del dinero ante la Audiencia de Badajoz por falta de legitimación, un requisito con el que sí cuentan ante el Tribunal de Cuentas.

En fuentes del tribunal contable se señala a este diario que las denuncias sobre el tema del hermano de Pedro Sánchez se turnaron como acción pública y correspondió su tramitación y resolución al departamento segundo. Así, lo que se ha iniciado en virtud de las denuncias son unas actuaciones jurisdiccionales que se tramitan, es dar trámite de audiencia a la entidad pública perjudicada, en este caso la Diputación de Badajoz. Se trata, en todo caso de una fase muy preliminar de la jurisdicción contable y siempre es así, se pregunta a la parte perjudicada.

Una vez concluya el plazo dado a la Diputación --de cinco días a partir de la notificación de esta diligencia de ordenación- y "haya presentado o no alegaciones", se concederá idéntico trámite al Ministerio Fiscal luego "a los actores públicos", a fin de que puedan realizar las alegaciones que tengan por convenientes.

David Sánchez pide eliminar referencia a cómo se creó su plaza en la Diputación pacense / EP

Las reclamaciones basan en que la Audiencia consideró acreditada la creación de una plaza "innecesaria y vacía de contenido esencial", destinada al músico -primero como coordinador de conservatorio luego como jefe de la Oficina de Artes reservadas, así como otra "igualmente vacua" según los jueces reservada a su colaborador, mediante procedimientos de selección calificados como cosméticos.

Según las certificaciones retributivas conocidas, apunta Iustitia en su escrito, David Sánchez habría percibido de la Diputación Provincial de Badajoz alrededor de 340.572 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025. Por su parte, Luis María Carrero habría percibido 86.988 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Así, el volumen inicial de retribuciones sometido a comprobación asciende, por tanto, a 427.561 euros, sin incluir todavía las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas, desplazamientos ni los costes adicionales derivados de que otros empleados públicos tuvieran que asumir funciones que correspondían a los puestos investigados.