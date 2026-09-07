Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

El coordinador jurídico de Vox y líder de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que la formación presentará una querella contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los delitos de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro y lesiones por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

En rueda de prensa, Buxadé ha detallado que el Comité de Acción Política (CAP) de Vox ha autorizado la presentación de esta querella en su reunión de este lunes, pero no ha concretado cuándo se presentará. Además, ha señalado que también se dirigirá contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Además, el coordinador jurídico de Vox ha insistido en la propuesta de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez y otros miembros del Ejecutivo por traición. Vox no puede hacerlo en solitario porque tiene 32 diputados y son necesarios 88. "Queda pendiente que 56 diputados se sumen a la acción verdadera que tiene que llevarse a cabo", ha indicado.

El PP apunta a Marruecos

Por otro lado, Buxadé ha pedido al PP "hechos, no palabras", después de que los 'populares' hayan endurecido su postura respecto a la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes. Así, ha vuelto a pedir al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que integre a Vox en su Ejecutivo. "Lo tiene fácil, que diga que rompe el Gobierno con el PSOE y que hay una mayoría de concejales de Vox y el PP que quieren coger el toro por los cuernos", ha agregado.

Además, el líder de Vox en Bruselas ha reafirmado la postura de las comunidades autónomas gobernadas en coalición con los 'populares' de rechazar el reparto de menores migrantes no acompañados, una línea roja para los de Santiago Abascal que incluso les llevó a romper los ejecutivos autonómicos conjuntos en 2023. "Quienes han invadido Ceuta tienen que volver a Marruecos, no hay que abrir otras alternativas, tienen que volver a Marruecos todos, mayores y menores de edad", ha indicado.

Considera que "abrir la espita" para el "esparcimiento" de los, a su juicio, problemas aparejados a la inmigración "es de una irresponsabilidad histórica". "El Gobierno debería estar centrado única y exclusivamente en cogerlos, ponerlos en fila y devolverlos a Marruecos, si no dentro de 15 días, un mes o cinco años volverá a pasar lo mismo", ha advertido.

Para quién trabaja Sánchez

Durante la rueda de prensa, Buxadé ha insistido en que el objetivo de Marruecos es "desestabilizar" y "crear un estado de terror y miedo" y ha asegurado que Sánchez "es un agente" del reino alauí y el PSOE es su "correa de difusión". "Es un Gobierno lacayo que no hizo nada tras la invasión de 2021 y ahora se ha pirado de vacaciones, en medio de una invasión, y en el Congreso dice que el problema son las redes sociales y la ultraderecha", ha señalado. "Todos hemos visto pelis de espías, ¿para quién trabaja este señor?", se ha preguntado.

Por último, Buxadé ha aludido a la desclasificación de los informes de la crisis de Ceuta que el Consejo de Ministros aprobará este martes. Ha dicho que le parecerá "maravilloso" si los documentos incluyen "todos los informes y comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y sus unidades de inteligencia, los mensajes de Telegram o Signal de miembros del Gobierno, secretarios de Estado y organizaciones análogas de Marruecos".

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De su lado, el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha denunciado que la situación en Ceuta es "desastrosa y caótica" y ha arremetido contra la "incomprensible actitud" de Vivas respecto al acomodo de los inmigrantes. "Hay un doble rasero", ha lamentado. En cualquier caso, ha vuelto a tenderle la mano para que incluya a Vox en su Gobierno.