PP
Feijóo desacredita la desclasificación de documentos sobre Ceuta: "Esos informes están recortados"
Alberto Núñez Feijóo exige explicaciones sobre los avisos de inteligencia previos al 30 de julio, un asunto que ha generado discrepancias entre los ministerios de Defensa e Interior durante el verano
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desacreditó los informes sobre la avalancha migratoria de finales de julio en Ceuta que el Consejo de Ministros desclasificará este martes, tal y como anunció Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Y lo hizo antes incluso de su publicación. "Esos informes están recortados", aseveró durante una entrevista en Antena 3 Televisión, casi a la misma hora en que arrancaba en Moncloa la reunión semanal ordinaria del Ejecutivo.
El líder de la oposición volvió a mostrar así su total desconfianza en la gestión del Gobierno sobre la crisis en la ciudad autónoma, y reclamó, como ya había hecho el lunes al presentar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en un desayuno informativo en Madrid, que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados para dar información sobre los avisos ofrecidos antes del 30 de julio por los servicios de inteligencia, precisamente el asunto que ha enfrentado durante todo el verano a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
A la pregunta directa sobre lo que esperaba de la decisión del Consejo de Ministros, Feijóo fue tajante: "Nada, nada". Además, el líder de los populares afirmó fiarse "mucho más" de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la juez María Tardón que del Gobierno. "Es que no deja comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia en la comisión de secretos oficiales", insistió. Dicha comisión, compuesta por un selecto y reducido grupo de diputados, celebra siempre sus sesiones a puerta cerrada y en ellas los parlamentarios pueden tener acceso a examinar documentos de los servicios secretos y a tomar notas sobre los mismos, aunque no a fotografiarlos o copiarlos de alguna otra manera.
Tanto el PP como el Gobierno de Ceuta se han persona ya en la citada causa judicial y Feijóo ya señaló de manera indubitada en el debate parlamentario del jueves pasado a una eventual responsabilidad jurídica que pasaría, según dijo desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja, por el Tribunal Supremo (TS), insinuando así que se abriría causa contra algún aforado, como por ejemplo es el ministro Marlaska.
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Fuente: El Periódico
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