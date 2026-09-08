El Gobierno tendrá que ocultar detalles clave en los papeles de Ceuta que desclasifique

“No tenemos nada que esconder” y “este gobierno no miente” han sido las dos frases más determinantes pronunciadas este martes por la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ante la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Lo ha dicho en alusión a la desclasificación de documentos de la Seguridad del Estado relacionados con la crisis migratoria que prometió el presidente Pedro Sánchez, los Papeles de Ceuta. Pero el Gobierno sí tiene datos que esconder, por razones de mera seguridad, y, dado que algunos informes policiales señalan a Marruecos cuando el Ejecutivo no lo hace, quizá la información que se publique no ayude a esclarecer del todo si se ha dicho o no toda la verdad en la gestión de la crisis.

Varias limitaciones de seguridad influyen en la desclasificación. Se sabe de momento que los documentos liberados serán alrededor de 40 y abarcarán las fechas de emisión comprendidas entre el 1 de julio y el 1 de agosto, o sea, con la avalancha masiva del 30 y 31 de julio como colofón, y sin remontarse a avisos previos sobre riesgo migratorio de Marruecos, que organismos de Defensa venían formulando desde enero pasado.

Está previsto que la desclasificación sí abarque parte de los avisos del CNI de los que ya informó este diario, que fueron escritos, de mensajería telefónica y verbales a miembros del ecosistema de seguridad de Ceuta y nodos de alerta con Policía y Guardia Civil en la fase final de incubación de la crisis, cuando ya eran 180.000 los seguidores de grupos de whatsapp y Facebook con los preparativos.

Pero la apertura de los papeles de Ceuta no podrá comprender correos o notas que comprometan o pongan en evidencia la forma de actuar de los distintos servicios de información, policiales o no, ni las identidades de sus miembros, ni la forma en que estos se comunican con otros servicios extranjeros, incluidos los marroquís, aunque sí, probablemente, con autoridades locales del Gobierno autónomo y la Delegación del Gobierno central en Ceuta .

Capar información

En la tarde de este martes, una vez tomada formalmente por el Gobierno la decisión de desclasificar documentación, funcionarios de la Seguridad del Estado repasaban los papeles para borrar nombres -en la jerga burocrática, “anonimizar”- y detalles que pudieran poner en evidencia estructuras operativas, localizaciones o datos sensibles de, por ejemplo, el despliegue de los 25 agentes del CNI operativos en Ceuta.

La desclasificación de estos papeles tropieza además con un límite operativo que obliga a una ración extra de tachaduras o espacios en blanco: España no puede difundir el tráfico de mensajes y contenidos que le transmiten los servicios de inteligencia extranjeros, si no quiere perder la imprescindible relación de confianza. Otra cosa son las comunicaciones en sentido contrario, de España hacia fuera… si así lo precisa el Gobierno.

El relato sobre una supuesta lealtad del país vecino durante la crisis presenta dificultades de construcción, incluso ante la repentina aparición estos días en redes sociales de vídeos no vistos antes, todos orientados a relatar que Rabat sí intentó ayudar a España el 30 y el 31 de julio . Si la DGST (Dirección General de Vigilancia del Territorio, el servicio de inteligencia interior de Marruecos) y la DGED (Dirección General de Estudios y Documentación, el servicio de espionaje exterior de ese país)eran conscientes de una afluencia fuera de lo normal de viajeros a la localidad fronteriza marroquí de CaCastillejos enas horas previas a la avalancha sigue siendo una incógnita clave, incluso para una oposición que ya ha adelantado su disposición a no creerse lo que desclasifique Moncloa….

De la misma forma, permanecería como incógnita si el ministro español del Interior Fernando Grande-Marlaska contactó los días 30 y 31 con su homólogo Abdelouafi Laftit o con el director de la DGST y la policía marroquís, AbdelatifHamouchii -como comentan informalmente fuentes de Interior- y de qué hablaron.

Ocho fuentes y tres grados

Hay ocho fuentes principales de documentos desclasificables: el CNI, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de ese cuerpo, la Unidad Central 3 (UCE 3) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, la propia Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el Gobierno de Ceuta y su policía local y la COMGECEU, para el Ejército Comandancia General de Ceuta.

En la documentación oficial española hay además tres grados de sigilo. De esas tres modalidades, dos están recogidas en la Ley de Secretos Oficiales. Son las categorías de “Secreto” y “Reservado”. Ambas determinan el nivel de acceso, o sea, quiénes pueden leerlos y con qué obligación de no difundir.

La tercera categorización, la de Confidencial, aparece en ocasiones en papeles oficiales desclasificados, como algunos que se entregaron en su día en el Congreso sobre contactos entre el CNI y el imán de Ripoll. Pero las dos categorías superiores de protección son las que recoge la ley.

Para el caso de papeles o mensajes del CNI que se conozcan este miércoles, todos son, por ley, secretos. El reto es armonizar la divulgación que pretende el Gobierno con la obligación de seguridad. Este martes, la ministra portavoz ha abierto la posibilidad de que detalles que no se cuenten con esta apertura pública sí se relaten posteriormente en una sesión de la comisión de secretos oficiales.