El triunfo de AfD en Sajonia tensa a PP y Vox por primera vez desde sus pactos autonómicos

Las relaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox viven este 2026 un momento óptimo después de los acuerdos de coalición en hasta cuatro comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Lo que no empece para que las cosas puedan tensarse en cualquier momento por causas endógenas o exógenas a esos acuerdos, o incluso a las dinámicas propias de la política española.

En este caso, y como era de esperar, el histórico triunfo de la ultraderecha neonazi de Alternativa para Alemania (AfD) en el estado de Sajonia-Anhalt, que busca ahora cómo gobernar tras quedarse al borde de la mayoría absoluta, ha sacado a relucir las diferencias más de fondo y de aliados entre el partido tradicional de la derecha española y la extrema derecha que lidera Santiago Abascal. Incluso con pullas cruzadas entre ambos. Pese a todo, y a diferencia de lo que ocurría hace no mucho (sin ir más lejos doce meses atrás, cuando la tensión entre Alberto Núñez Feijóo y Abascal alcanzó casi su cenit, o en 2024, cuando Vox se salió unilateralmente de todos los gobiernos autonómicos) ni la sangre ha llegado al río ni la manera de verbalizar las discrepancias es tan hiriente como antaño.

Ni que decir tiene que el resultado en el Estado federado alemán se recibió con euforia en Vox y con descontento en el PP, cuyo Comité de Dirección tuvo tiempo este lunes de analizar con pesar el batacazo en las citadas elecciones regionales de la CDU, su partido hermano, que con apenas un 17% de los votos se deja más de la mitad de los sufragios obtenidos hace cuatro años en el mismo territorio.

El eurodiputado y coordinador nacional jurídico de Vox, Jorge Buxadé, no tardó en mostrarse "muy contento" por el resultado, aun cuando AfD no forma parte de su misma familia política en el Parlamento Europeo, la de Patriotas, grupo que abanderan el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán y la líder de la extrema derecha francesa, Marine le Pen, y que preside el mismo Abascal. La formación germana pertenece, en cambio, al grupo de Patriotas por Europea, distinto también del tercer grupo en liza en cuanto a la extrema derecha continental se trata, el de los Conservadores y Reformistas Europeos, que tiene a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como su rostro más visible.

Buxadé y Sémper

Buxadé, con tono irónico, se preguntó retóricamente si el Partido Popular Europeo (PPE) maniobrará ahora para que todos los grupos políticos alemanes se alíen con el único objetivo de que no gobierne AfD. Preguntado por ello en la rueda de prensa habitual de los lunes posterior al Comité de Dirección del PP, el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, evitó entrar en el cuerpo a cuerpo, y admitió su descontento por el batacazo de la CDU, la formación del canciller federal, el conservador Friedrich Merz.

Aunque Sémper (pulla por pulla) subrayó con cierta sonrisa sarcástica la paradoja de que una de las opciones de pacto más plausibles de AfD para hacer a su candidato, Ulrich Siegmund, el primer gobernador de un Estado federal de su espacio político, pase por algún tipo de acuerdo con la izquierda de Sahra Wagenknecht, líder del partido que lleva su nombre, una escisión de Die Linke con un discurso radicalmente contrario a la inmigración y contrario, entre otras cuestiones, a la guerra en Ucrania. "Es curioso que lo que podemos ver en Alemania es una alianza entre la extrema derecha y la extrema izquierda", señaló con media sonrisa desde el atril de la sala de prensa de la sede de Génova.

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Pese a todo, y como admiten sotto voce muchos dirigentes del PP, tanto de la dirección nacional como barones territoriales, el declive de algunos de sus partidos homólogos, como la CDU en este caso, aparece de alguna manera como un mal menor, pues resalta la fortaleza del PP con respecto a muchos de sus socios. "Cuando les decimos que hemos sacado un 40% del voto en regiones como Extremadura y Andalucía, por ejemplo, en el PP europeo casi no se lo pueden creer", subrayan al respecto. En Vox, por su parte, todo lo que suponga un avance de sus correligionarios continentales, sean o no miembros de Patriotas, representa un viento de cola para el crecimiento del que ya es el tercer partido de la cuarta economía de la Unión Europea, menos de una década después de haber obtenido por primera vez en su historia representación parlamentaria.