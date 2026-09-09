Errejón recurre ante la Audiencia el archivo de la querella contra Mouliaá por calumnias

Íñigo Errejón ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez que admitió su querella por calumnias contra Elisa Mouliaá de archivarla, al entender que sí se trató de un delito porque la acusada quiso "difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad" del expolítico.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la abogada de Íñigo Errejón, Eva Gimbernat, se opone a la decisión del juez instructor, Arturo Zamarriego, de archivar la querella interpuesta contra Elisa Mouliaá al concluir que la actriz no le calumnió cuando sostuvo en redes sociales que el exportavoz de Sumar había extorsionado a dos de los testigos en la causa en la que él está acusado de agredirla sexualmente, que se sigue en otro juzgado.

El magistrado argumentó que las publicaciones de la actriz se enmarcan en la libertad de expresión, y dentro de "una crítica" porque Errejón habló con dos testigos, sin que suponga atribuir "actos o conductas delictivas concretas al querellante".

La letrada de Errejón niega esta conclusión e incide en que la actriz "actuó ilícitamente, con el único fin de difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad de Íñigo Errejón Galván, imputándole falsamente la comisión de un delito de extorsión respecto de dos testigos que ofrecieron una versión que resultó desfavorable para la señora Mouilaá".

Precisa que el relato de los testigos coincidió avaló a Errejón "simple y llanamente porque declararon la verdad de lo sucedido la noche de los hechos denunciados por la señora Mouliaá" en la causa por presunta agresión sexual.

El escrito detalla además que el auto en el que se archiva la causa "es totalmente incompatible con los hechos reconocidos por la investigada judicialmente y con lo expuesto en su solicitud de sobreseimiento, ya que confirmaba que formuló una verdadera 'imputación' delictiva contra el señor Errejón".

"Todas son expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se propagaron, de forma reiterada y pública, a través de la red social X titularidad de la querellada, y que fueron leídas por miles de personas", y que "continúan, a fecha de hoy, publicadas en el perfil de la investigada", añade la letrada de Errejón.

Esta causa judicial fue polémica porque el magistrado llegó a ordenar la detención de la actriz, después de que ésta no acudiese a la citación para declarar hasta en tres ocasiones, a pesar de estar advertida de que podía ser arrestada.

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La actriz, que alegó primero una baja y después compromisos profesionales en Emiratos Árabes, finalmente optó por ponerse a disposición judicial y el pasado 24 de junio negó ante el magistrado que quisiera calumniar al exportavoz de Sumar, al tiempo que ante la prensa sostuvo que había recibido un trato "desproporcionado".

Fuente: El Periódico