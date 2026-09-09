Crisis migratoria
El Gobierno no descarta distribuir a los migrantes de Ceuta entre las comunidades autónomas
El Ejecutivo prioriza ahora la reubicación dentro de la ciudad, donde prevé habilitar hasta 6.000 plazas de acogida
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "no descarta ninguna opción" ante la situación migratoria en Ceuta, incluida una eventual distribución de migrantes entre las comunidades autónomas. Sánchez ha defendido además la necesidad de contar con infraestructuras de acogida de mayor capacidad para responder a episodios de presión migratoria.
"Nosotros no descartamos ninguna opción", ha señalado durante una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado expresamente por la posibilidad de trasladar migrantes desde Ceuta a otros territorios. Por el momento, el Ejecutivo quiere priorizar la reubicación de estas personas dentro de la ciudad autónoma, donde ya ha habilitado 3.500 plazas y pretende alcanzar las 6.000.
Más plazas de acogida
Sánchez ha comparado la situación con otras crisis migratorias, como la registrada en Canarias entre 2020 y 2021, y ha defendido la necesidad de disponer de centros de acogida de mayor capacidad. "No puede ser que tengamos centros que acojan solamente a mil personas. Creo que necesitamos tener infraestructuras mucho más amplias", ha afirmado.
El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la situación de Ceuta evidencia, a su juicio, la necesidad de reforzar este tipo de recursos para poder responder a llegadas masivas de migrantes.
La situación de los menores
Sánchez también se ha referido a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. Según ha explicado, el Gobierno está a la espera de que la ciudad autónoma designe a sus representantes, de acuerdo con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, para proceder a su filiación y determinar si existe la posibilidad de una reagrupación familiar en Marruecos o si permanecen en España.
En este último caso, el presidente del Gobierno ha reclamado "solidaridad" a las comunidades autónomas para afrontar su acogida.
Sánchez ha aprovechado además para dirigirse al Partido Popular, al que ha pedido "menos hipérbole y un poco más de solidaridad y de responsabilidad" si quiere contribuir, según ha señalado, a resolver la situación migratoria de Ceuta.
Fuente: El Periódico de Extremadura
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
- No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort