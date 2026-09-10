Una asociación venezolana inicia una campaña para conseguir 5.000 euros para acusar a Zapatero en el caso Plus Ultra: "Es responsable directo"

Luis Ernesto Ortiz, presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (Urvex), ha iniciado una campaña que denomina 'Un euro contra la impunidad. Caso Plus Ultra'. Y lo ha hecho para tratar de conseguir los 5.000 euros que debe consignar en la Audiencia Nacional después de que el juez que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, aceptara la personación de su asociación como acusación popular en el procedimiento que se sigue contra el expresidente del Gobierno.

"Ojalá que esta campaña nos permita rápidamente recolectar los 5.000 euros que nos están pidiendo de fianza para personarnos y empezar a dar todos los aportes que podamos en ese importante caso contra Rodríguez Zapatero", afirma Ortiz, quien completa que hasta el momento han contado con la ayuda "desinteresada" de varios grupos de abogados, entre ellos Javier Peiró.

Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un encuentro en junio de 2016. / OEA / EUROPA PRESS

"No tenemos subsidios y no nos hemos interesado en tenerlos, pero esta campaña va dirigida fundamentalmente a los venezolanos y a los españoles, que pueden contribuir con 1 euro o algo más el que lo desee, para que no sigan dilapidando y destrozando los sistemas democráticos", prosigue.

"Responsable directo"

Ortiz está convencido de que el "caso Plus Ultra tiene que ver con la corrupción de Venezuela y España", y que "Zapatero es responsable directo". Y este es el motivo por el que la asociación que encabeza ha pedido ser acusación popular en el caso Zapatero: "Nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a querellarnos en España contra el expresidente. Nosotros queremos señalar a uno de los cómplices más grandes que ha tenido la narcotiranía venezolana, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que preside el Grupo de Puebla, que es un movimiento que nosotros no llamamos movimiento político, sino que lo llamamos movimiento terrorista".

Campaña de venezolanos para personarse en el caso Zapatero / EL PERIÓDICO

La asociación Urvex, que según su presidente está compuesta por unos 200 activistas residentes en España y el resto de Europa, también tiene asociados en Estados Unidos, Colombia y Perú. "La idea es tener presencia en cualquier lugar en el que nos encontremos los venezolanos, pues somos ya casi 9 millones fuera del país. Nuestro propósito central es que ante la destrucción del poder venezolano y ante tanta impunidad, no solamente venezolana, sino también internacional, estamos empeñados en exigir justicia a toda una serie de malhechores que ya tenemos bien identificados y que tienen que ver con la corrupción de Venezuela y de España".

Por eso, su personación en la Audiencia Nacional tiene para este ciudadano venezolano residente en España "un interés nacional, en este caso de Venezuela, pero también transnacional, porque los venezolanos y españoles también estamos interesados en que España no pase por lo que ya pasó en Venezuela".

Desde Hugo Chávez

Ortiz resalta que la relación del expresidente español con el régimen chavista "viene desde tiempos de Hugo Chávez, luego Maduro y por supuesto en este instante también tiene que ver con la actual presidenta interina Delcy Rodríguez y su hermano", Jorge Rodríguez.

José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas / PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA

En concreto, esta asociación espera que partiendo de la investigación a Plus Ultra "se pase a temas más importantes, como es el tema de PDVSA y otros", porque "los españoles y los venezolanos merecen que personajes como este y sus cómplices se sometan a la Justicia y paguen por sus delitos".

Y está convencido de la participación del expresidente del Gobierno, que lo ha negado, en el negocio del oro venezolano: "Zapatero es un actor principal, sobre todo en el tema de la colocación del oro y eso tendrá que salir más temprano que tarde", dice Ortiz, que es destaca la relevancia geopolítica de Zapatero. "Julito [Julio Martínez Martínez] ya empezó a hablar e incluso el representante de Plus Ultra, y nosotros como venezolanos somos las víctimas más importantes", concluye.