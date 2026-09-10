CNI, Policía y Guardia Civil criticaron al Tribunal Supremo por vetar la "devolución de los migrantes" en Ceuta: "Contenía la presión"

Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales del mes de julio incluyen claras alusiones tanto del CNI como de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía a los efectos de la sentencia del Supremo del 8 de julio de ese mes, que vetaba las devoluciones en caliente de personas que entraran por el mar ante la ausencia de elementos de contención de fronteras. Para el alto tribunal, el rechazo en frontera es "un mecanismo excepcional" y no puede aplicarse en el mar.

El informe "Crisis migratoria de Ceuta y sus repercusiones", emitido por analistas del CNI el 30 de julio, en plena entrada de cientos de miles de migrantes, admite sin ambages que la entrada de "mas de 20.000 migrantes" ha "provocado un colapso total de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

El documento del Servicio de Inteligencia contiene un claro reproche a la sentencia del Tribunal Supremo que proscribió las devoluciones en caliente para las entradas irregulares por mar. En el caso de migrantes nadadores, esa práctica de la Guardia Civil "suponía un mecanismo ágil de rescate marítimo y devolución de migrantes a Marruecos. De esta forma se evitaban ahogamientos y se contenía la presión migratoria".

Mucho antes, el mismo 8 de julio en el que la sentencia fue notificada -- pese a que tiene fecha del 29 del mes anterior-- la Guardia Civil ya advertía en una nota de despacho que la doctrina de los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo comportaba "relevantes consecuencias operativas para la Guardia Civil en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", porque a partir de ella, "toda persona interceptada en aguas de soberanía o jurisdicción española, así como aquellas que logren acceder al territorio nacional por vía marítima, no podrá ser objeto de rechazo en frontera, siendo necesaria la tramitación individualizada del correspondiente expediente de devolución, con todas las garantías legales asociadas".

Efecto llamada

Ello supondría un incremento de la presión migratoria tanto en Ceuta como en Melilla, "al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima". Hablaban incluso de 'efecto llamada' hacia las entradas a nado, una modalidad que según los agentes "presenta una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana". Además, advertía de una imitación de la respuesta inmediata a este tipo de accesos irregulares.

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). / Marcos Moreno - Europa Press

De hecho, el instituto armado no se quedó en las meras lamentaciones y propuso reforzar el Servicio Marítimo Provincial, al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla y los sistemas tecnológicos de vigilancia costera en ambas ciudades autónomas.

Riesgo "extremo"

Por su parte, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la unidad policial que envió el informe sobre la entrada masiva a Ceuta a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, también alertó --el 29 de julio a las 21.09 horas a los puestos policiales de Ceuta y Melilla del “riesgo extremo” de que se produjeran entradas irregulares al día siguiente, el 30 de julio a consecuencia “de la Sentencia del Tribunal Supremo 814/2026, de 29 de junio, relativa a la aplicación de la Ley de Extranjería en los accesos irregulares por vía marítima”. Además, los agentes incluyen otros dos factores de riesgo: “El antecedente de la celebración del Día del Trono de Marruecos, el día 26 de julio de 2018, sumada a la información obtenida en redes sociales”.

Horizonte electoral en Marruecos

Para los uniformados. “las últimas novedades jurídicas y el horizonte de celebraciones en Marruecos condicionan a que la alerta no se limite al día 30 de julio, sino que en su lugar se extienda para las festividades de los días 10 (Día Nacional de los marroquís residentes en el extranjero), 14 (Día de la Lealtad) y 20 (Día de la Revolución del Pueblo), por lo que se ha procedido a monitorizar la posibilidad”.

Finalmente, el CENIF advierte de que “no puede asegurar que esto vaya a producirse, pero cuando se ha detectado este tipo de actividad en las redes sociales y otros foros, en ocasiones, se ha llegado a materializar”. La Policía, además, empezó a hacer un balance de los que entraban a Ceuta desde la sentencia, aunque fueran cifras que quedaron en nada los días 30 y 31 de julio. Así, desde el 8 al 27 de julio se cuantifican 748 entradas a las que hay que sumar 492 adultos pendientes de entrar en el Ceti, lo que supone un total de 1240 entradas irregulares, según los policías.

¿Qué dijo el Supremo?

La sentencia del Supremo resuelve el caso de un ciudadano argelino interceptado por la Guardia Civil el 14 de noviembre de 2023 cuando intentaba acceder a nado a Ceuta desde Marruecos. Tras analizar su caso, concluye que la Ley de Extranjería fue diseñada para quienes intentan acceder a Ceuta o Melilla franqueando los elementos físicos de contención fronterizos, como las vallas o los pasos terrestres. Pero no incluye a los que son interceptados mientras nadan o navegan en el mar antes de entrar en territorio español.

Al tratarse de una figura excepcional, el Supremo entiende que no cabe extender su aplicación a supuestos distintos a los contemplados. La Ley de Extranjería dice textualmente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". A raíz de esta textualidad, el Supremo interpreta que el mar no es un "elemento de contención fronterizo".